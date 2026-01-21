霍諾德徒手攀101「怎大便尿尿」？本人給出解答：不然會引起公憤

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）



記者柯振中／綜合報導

全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）24日將在台灣完成前所未見的挑戰，徒手攀登高約508公尺的台北101外牆，全程不使用任何繩索或安全裝備，消息曝光後引發國際高度關注。隨著挑戰話題延燒，外界也好奇，在長時間、高空攀登過程中，攀岩者究竟如何處理排泄問題，霍諾德過去也曾親自公開說明，強調排泄物必須全程帶走，否則將引發公憤。

徒手挑戰台北101

霍諾德此次將攀爬高度達1,667英尺、約101層樓的台北101外牆，沿著玻璃、鋼構與混凝土組成的建築立面一路向上。整場挑戰將由Netflix推出兩小時全球直播特別節目，完整記錄這場高風險的徒手攀登行動。這也是他首度嘗試攀爬如此高度的人造摩天大樓。

人造建築風險難測

相較於過去在奧斯卡得獎紀錄片中攀登天然花崗岩岩壁，霍諾德坦言，摩天大樓的攀登風險同樣充滿未知。高樓立面結構雖然垂直且重複性高，但全身肌群的使用方式與自然岩壁截然不同，加上長時間攀登所累積的疲勞，成為這次挑戰中最難以掌握的變數。

排泄問題早有準備

對於外界長年關心的如廁問題，霍諾德曾在GQ Taiwan的YouTube頻道中分享經驗指出，早在1960、1970年代，多日攀岩者曾將排泄物裝入牛皮紙袋後直接丟進山谷，但這樣的作法在現代已被視為不負責任，絕對會引起公憤。

排泄物全程帶走

霍諾德表示，自己攀登時會準備多個使用過的水壺，若有排泄需求，便先將排泄物裝入牛皮紙袋，再以膠帶牢牢封緊、壓縮後塞進水壺，並吊掛在裝備包下方，全程隨身攜帶。待抵達終點或安全地點後，再將其丟入垃圾桶，以確保不對環境造成污染，讓攀岩活動對自然的影響降到最低。