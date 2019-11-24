嘉義造勢大爆滿！去年敗選後...卓榮泰：民進黨不怕失敗「我們站起來了」

記者蔣婕妤／嘉義報導

2020總統立委大選倒數48日，24日距離去年九合一大選也正式滿一年，力拼連任的總統蔡英文晚間在嘉義和國民黨對手韓國瑜大拚場。嘉義場造勢晚會現場大爆滿，民進黨主席卓榮泰致詞時表示，歷經去年民進黨九合一敗選，民進黨不怕失敗，「我們又站起來了！」

距離去年九合一大選正式滿一年，藍綠兩黨聲勢翻轉，24日晚間在嘉義上演造勢大拚場。韓國瑜晚間7時將到嘉義縣水上鄉萬能工商旁的水德路上為國民黨嘉義縣立委候選人王啟澧站台；同一時間，蔡英文將在水上鄉中正路中華電信水上服務中心旁空地，為民進黨嘉義縣立委候選人蔡易餘造勢，兩場造勢相隔大約只有一公里。





▲卓榮泰出席蔡英文總統連任嘉義市聯合競選總部成立大會（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文接著將在晚間8點到嘉義市立棒球場旁的停車場，為立委候選人王美惠輔選，副總統候選人賴清德也將同台。蔡英文和賴清德將以最強組合「英德配」，在九合一大選滿一年的這一天，正面對決韓國瑜。

「2020蔡英文總統連任嘉義市聯合競選總部成立大會」24日晚上在嘉義登場，接續在台中場造勢後，現場再度大爆滿。包含蔡英文、副總統參選人賴清德，以及民進黨主席卓榮泰等都將上台致詞造勢。

卓榮泰致詞時表示，去年敗選對民進黨來說是一個很大的挫折，國民黨推出都說要在國會全壘打，不過，台灣人不怕失敗，民進黨不怕失敗，「我們又站起來了！」卓榮泰向支持者喊話，明年大選一定要支持蔡英文、民進黨，「國民黨贏我們就是中國大陸的一部分，民進黨贏我們就是世界的一部分。」

▼蔡英文嘉義造勢大爆滿。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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