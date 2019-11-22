懶人包／桃園30位區域立委候選人名單　第3選區「6搶1」





▲石門水庫。（圖／桃園市政府提供）

記者袁茵／桃園報導

第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，桃園市6個選區共有30人登記參選，其中第3選區形成6人搶1席的局面，而第6選區則是2人競爭。

●桃園市第1選舉區（龜山、蘆竹、桃園區大檜溪13里）

陳根德 男 中國國民黨

沈育和 男 一邊一國行動黨

鄭運鵬 男 民主進步黨

陳泓維 男 台灣民眾黨

楊淂鉉 男 無

●桃園市第2選舉區（楊梅、大園、新屋、觀音）

黃世杰 男 民主進步黨

張馨云 女 台澎黨

吳志揚 男 中國國民黨

吳文凱 男 台灣維新

陳志豪 男 中華統一促進黨

●桃園市第3選舉區（中壢）

林佳瑋 女 時代力量

彭俊豪 男 民主進步黨

李奇峰 男 宗教聯盟

胡文中 女 中華文化復興在理黨

魯明哲 男 中國國民黨

李文雄 男 無

●桃園市第4選舉區（桃園）

鄭寶清 男 民主進步黨

李中 女 勞動黨

萬美玲 女 中國國民黨

林國政 男 國會政黨聯盟

吳清江 女 合一行動聯盟

●桃園市第5選舉區（平鎮、龍潭）

蔣絜安 女 民主進步黨

呂玉玲 女 中國國民黨

張誠 男 國會政黨聯盟

劉芳萍 女 勞動黨

易乃文 男 無

●桃園市第6選舉區（八德、大溪、復興、中壢興仁里等12里）

趙正宇 男 無

陳學聖 男 中國國民黨

●桃園市山地原住民

林信義 男 無

●桃園市平地原住民

楊進福 男 無

►超越藍綠，就靠她了