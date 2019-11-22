懶人包／桃園30位區域立委候選人名單　第3選區「6搶1」

▲石門水庫。（圖／桃園市政府提供）
記者袁茵／桃園報導
第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，桃園市6個選區共有30人登記參選，其中第3選區形成6人搶1席的局面，而第6選區則是2人競爭。
●桃園市第1選舉區（龜山、蘆竹、桃園區大檜溪13里）
陳根德 男 中國國民黨
沈育和 男 一邊一國行動黨
鄭運鵬 男 民主進步黨
陳泓維 男 台灣民眾黨
楊淂鉉 男 無
●桃園市第2選舉區（楊梅、大園、新屋、觀音）
黃世杰 男 民主進步黨
張馨云 女 台澎黨
吳志揚 男 中國國民黨
吳文凱 男 台灣維新
陳志豪 男 中華統一促進黨
●桃園市第3選舉區（中壢）
林佳瑋 女 時代力量
彭俊豪 男 民主進步黨
李奇峰 男 宗教聯盟
胡文中 女 中華文化復興在理黨
魯明哲 男 中國國民黨
李文雄 男 無
●桃園市第4選舉區（桃園）
鄭寶清 男 民主進步黨
李中 女 勞動黨
萬美玲 女 中國國民黨
林國政 男 國會政黨聯盟
吳清江 女 合一行動聯盟
●桃園市第5選舉區（平鎮、龍潭）
蔣絜安 女 民主進步黨
呂玉玲 女 中國國民黨
張誠 男 國會政黨聯盟
劉芳萍 女 勞動黨
易乃文 男 無
●桃園市第6選舉區（八德、大溪、復興、中壢興仁里等12里）
趙正宇 男 無
陳學聖 男 中國國民黨
●桃園市山地原住民
林信義 男 無
●桃園市平地原住民
楊進福 男 無