何志勇設條件退選新竹市長　鄭麗文：「現任優先」原則不變

記者崔至雲／台北報導

國民黨秘書長李乾龍26日定調，國民黨在新竹市長部分不名，確定禮讓無黨籍現任新竹市長高虹安；不過，有意爭取提名的國民黨前發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他可立刻退選。對此，國民黨主席鄭麗文強調，過程中有很多人表達意願都是好事，但是還是會遵守提名的機制，且藍白之間也有默契，就是「現任優先」，這個原則當然也適用在新竹市。

鄭麗文今受訪時表示，包括新竹市在內，所有現任的縣市長，譬如說基隆、台北、桃園、苗栗、南投，還包括新竹縣、連江縣，現任的縣市長，只要符合施政良好、成績卓著、受到市民選民高度的支持，就會「現任優先」，那這個原則當然也適用在新竹市。

鄭麗文提到，國民黨上個禮拜所提名的台南、高雄、屏東三個艱困選區，他們也符合國民黨所公佈的提名原則，長期在那邊耕耘，上次的得票率在一定的比率之上，因此大家也都知道，台南市也有陳以信委員表示有意要來挑戰，但最後也根據黨內的協調機制，也就是內參的民調君子之爭，最後確定徵召謝龍介參選市長，陳以信也表示全力的支持。

因此，鄭麗文說，過程中有很多人表達意願都是好事，但是還是會遵守提名的機制，一一的按照既定的時程來推進，所以請大家不要擔心，到目前為止藍白的溝通、互動、合作都非常的暢通，非常的順利。

媒體追問藍白的協調時程會在何時？鄭麗文說，首先會先是黨內協調出人選，然後再藍白，希望在明年三月時，如民眾黨秘書長周榆修所說，屆時開始進入藍白協調機制。

另，對於下週鄭麗文將啟動與區域藍委一對一會談。鄭麗文說，她自己也是立委出身，立法委員非常非常的辛苦，分秒在備戰的狀態。過去這一年多，國民黨團也真的是戰功彪炳，除了感謝他們之外，當然也跟區域立委一一的會面，沒有任何談話的限制，愛談什麼都可以，因為畢竟她跟大家都是戰友了。當然就是了解各方的政治問題，包括大家在國會，在地方的經營、對大選的看法等等的，希望立委跟黨中央都可以有密切、暢通的交流。

