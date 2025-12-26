　
政治

劉泰英新書爆「太貪拖垮柯文哲」！沈慶京急通話查證轟：作者亂寫

▲▼威京集團主席沈慶京涉犯京華城案，18日到台北地院出庭，說「人生無奈水長東」回應為何首度開設個人臉書粉專。（圖／記者黃哲民攝）

▲威京集團主席沈慶京。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

前「國民黨大掌櫃」、台綜院創辦人劉泰英即將出版口述歷史新書，書中多段內容點名威京集團主席沈慶京，甚至指其「太貪」、並牽連前台北市長柯文哲，引發政商圈關注。對此，沈慶京26日緊急在臉書發出5點聲明反駁，強調已親自向劉泰英本人查證，對方否認相關說法，直指內容是作者邱彰「亂寫」。

否認「害柯文哲」　沈轉述劉泰英：根本不認識

沈慶京指出，媒體節錄的新書內容並非劉泰英親自撰寫，劉泰英與其子在看到草稿後，已發現多處與事實不符，並曾當面要求作者邱彰更正，但遭到拒絕，雙方甚至因此爭執、不歡而散。沈轉述，劉泰英已向他澄清，從未說過「沈慶京貪」，更沒有「沈拖垮柯文哲」或「應曉薇居中牽線」等說法。

沈慶京引述劉泰英原話表示，「你哪裡害柯文哲？我根本不認識柯文哲，這個事是作者亂寫的，和柯文哲一點關係都沒有。」藉此反駁書中所描繪的政治牽連情節。

▲劉泰英專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲前國民黨黨管會主委、台綜院創辦人劉泰英。（圖／記者林敬旻攝）

「不是貪，是撐過紓困」　沈談威京最艱困時期

針對書中指控他「一塊錢做十塊錢生意」、「過於貪心」，沈慶京強調，自己從不貪心，只是想把事業做好、做大。他坦言，威京集團確實曾歷經紓困與高度負債階段，當時依賴貸款是為了度過難關，並非出於私利，經過多年努力才逐步解決財務問題。

沈也直言，劉泰英並不完全了解他在商場中的艱辛歷程，劉事後也澄清，當年僅是提醒他「不要過度依賴貸款」，並非指責其人品或貪婪。

揭私交往事　沈：視劉為老友、曾多次勸防受騙

除澄清書中內容外，沈慶京也罕見提及與劉泰英的多年私交。他形容劉泰英為人善良，卻不熟悉商場風險，過去曾有數十組人馬透過劉推薦、試圖向威京集團行騙，都是由他識破並勸告劉要更加謹慎。

沈慶京表示，即便劉泰英入獄服刑期間，他仍曾前往探視，始終視對方為朋友。他也透露，劉泰英對新書內容同樣感到無奈，因作者自認具律師身分、不畏法律責任，才讓未獲修正的內容流出。

作者邱彰回應：未定稿、以錄音為準

根據《鏡新聞》，針對沈慶京的指控，該書作者邱彰律師回應表示，書籍目前尚未定稿印刷，屬於口述歷史，內容均以錄音檔為準，並強調自己與沈慶京並不熟識，提醒外界轉傳未定稿內容者應自行負責。

沈慶京則再次呼籲，媒體在引用該書內容前，務必向當事人查證，以免被錯誤資訊誤導，並重申「存好心、說好話、做好事」的原則，希望外界不要再對他進行政治或商業上的惡意消費。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

