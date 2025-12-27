國民黨禮讓高虹安選竹市　陳學聖質疑：這算哪門子藍白合

▲國民黨決定新竹市長不提名，直接禮讓給現任市長高虹安。（圖／攝影中心攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨前發言人何志勇日前已表態參選新竹市長，不過國民黨定調禮讓新竹市長高虹安。前立委陳學聖認為，黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生，且高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，藍在哪？白在哪？

陳學聖指出，國民黨中央宣佈新竹市長不辦初選，直接禮讓高虹安，雖知道國民黨正力爭初選提名的何志勇應很難擊敗高虹安，但黨高層連內參民調都省掉，以後可能會問題叢生。

陳學聖認為，高虹安雖曾是民眾黨，但現是無黨籍，不知國民黨、民眾黨這算哪門子的「藍白合」，藍在哪？白在哪？兩黨高層又誰授權作了這個決定？憑的是什麼？若國民黨可禮讓高虹安，同樣是否可問，黃國昌是否現就應棄選新北市長，反正所有民調都顯現李四川大幅領先，何必再勞民傷財辦國民黨初選？更不用辦二階段藍白選舉，只要兩黨高層說了就算數。

「這樣黃國昌可以接受嗎？小草又吞的下去嗎？」，陳學聖說，同樣的情況，在宜蘭、嘉義市，藍白都有人要選，藍的更是多人競逐，不知國民黨中央如何面對？要辦初選，還是不辦？若是不辦，怕分裂，好歹也像台南市，作個內參民調，陳以信看了，自行認輸，很有風度轉向全力支持謝龍介，這不是大圓滿嗎？結果現在新竹市，什麼都不辦，直接禮讓「無黨籍」高虹安，再說一次，這算什麼「藍白合」？！