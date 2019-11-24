「詐欺犯」王立強自爆介入　邱毅：要讓蔡英文用《國安法》查韓國瑜





▲蔡英文、韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者袁茵／綜合報導

一名自稱中國大陸間諜王立強（音譯）向澳洲情報單位投誠，自爆北京當局策劃干擾台灣選舉，曾在去年台灣九合一選舉時，輾轉安排資助2000萬人民幣（約280萬美元、8560萬元台幣）給韓國瑜陣營，但事後已遭大陸公安部打臉此人為詐欺犯。對此，新黨不分區立委候選人邱毅說，這個假料可能是想讓總統蔡英文做球，使她啟用《國安法》查國民黨總統候選人韓國瑜。

邱毅24日晚間在臉書上說，「王立強根本就是個詐欺犯、假情報員，他所爆的料沒有絲毫的可信度，也沒有任何一丁點証據，所以韓國瑜根本毋須理會。」

「假情報員所爆的假料，只有民進黨和腦殘綠粉相信，或者他們也知道不可信，但只要能黑韓，還是前仆後繼。」邱毅認為，這個假料也可能是想給蔡英文做球，使她啟用《國安法》去查韓國瑜，並打擊韓國瑜的選情。

邱毅說，最近的氣氛很奇怪，除了黑韓以外，台北市長柯文哲抹紅他和新黨。「一位人士莫名其妙出現在中選會，説他代表共產黨監督臺灣省選舉。還有想紅想瘋了的腦殘廢青死命咬我。這些人背後是誰？很耐人尋味。不過，我很開心，好久沒這麼熱鬧了，所以我一併提告，讓這些人知道什麼叫做厲害！」

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