國際

把2學生騙上床！　英女狼師「性侵30多次」竟還懷孕生子

▲▼女教師懷孕生子「竟是男學生的種」！　把2少年騙上床。（圖／翻攝臉書、大曼徹斯特警察局）

▲30歲的喬恩斯被永久禁止執教。（圖／翻攝臉書、大曼徹斯特警察局）

記者吳美依／綜合報導

英國曼徹斯特發生校園性醜聞，30歲數學女老師喬恩斯（Rebecca Joynes）與2名未成年男學生發生不當性關係，甚至與其中一人懷孕生子，如今終於被正式永久禁止執教。

《太陽報》引述法院文件報導，喬恩斯2021年鎖定班上15歲男學生「A同學」，先透過簡訊聯繫，接著邀請對方外出。監視器畫面拍到，她曾帶著該學生前往塞爾福里奇百貨公司（Selfridges）購買古馳（Gucci）皮帶當禮物，隨後將對方帶回位於索爾福德（Salford）的公寓發生無避孕措施的性行為。

儘管喬恩斯曾要求保密，A同學仍把老師睡覺的照片發給朋友，成為兩人發生不當關係的鐵證。

警方2021年10月展開調查後，喬恩斯一度落網，隨後獲得有條件保釋，不得接觸18歲以下未成年人。令人震驚的是，她竟無視保釋條件，再度將魔爪伸向另一名16歲學生「B同學」，在多地發生超過30次性關係，最終導致她懷孕生子。

法庭文件顯示，喬恩斯曾告訴B同學自己罹患多囊性卵巢症候群，「幾乎不可能懷孕」，但在得知懷孕後的某次約會，贈送對方印有「我愛爸爸」等字樣的嬰兒衣服。

喬恩斯被控6項與孩童發生性關係的罪名，去年7月宣判6年半監禁時，忍不住當庭啜泣。法官康奈爾（Kate Cornell）痛批被告「令人震驚的厚顏無恥」和「驚人的傲慢」。

調查委員會小組指出，喬恩斯濫用學生對自己的信任，做出令人無法接受的行為，其罪行不僅影響了「公眾對教學專業的信心」，也讓教育界蒙羞，因此宣布她無限期禁止執教。

ETtoday新聞網提醒您：
尊重身體自主權，發現兒少性剝削，請撥打110、113。

 
12/25 全台詐欺最新數據

434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

檢舉違停！　自己竟當場收紅單
細數黃國昌「3承擔」　柯文哲交保後首公開登台力挺：我沒選錯人
王ADEN昔自爆想偷親《不熙娣》班底！　遭小S逼問全招了
狗兒誤闖國道！暖男冒險抱上車　後車霸氣守護...55萬網友淚

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

