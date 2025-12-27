　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰化民調爭議！邱建富揚言脫黨參選奱「相信民調」　過程曝光

▲邱建富認為初選民調不公。（圖／翻攝自邱建富臉書）

▲邱建富起初認為選民調不公，昨晚po文經複查後揭示一切公正。（圖／翻攝自邱建富臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

2026年民進黨彰化縣長黨內之爭，由立委陳素月以些微差距勝出，獲得選對會建議徵召，卻因為民調數字太過接近，引發另名參選人、前彰化市長邱建富強烈質疑，甚至表示不排除脫黨參選，要求黨部複查，引發酸民質疑「求官」，讓黨內團結蒙上陰影。邱建富昨（26）晚在個人臉書po文表示。經複查結果數據並無不同，「相信民調是公平．公正．公開．透明！」 呼籲團結贏回彰化。

▲彰化縣長類初選民調出爐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長類初選民調出爐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

民進黨內民調於12月16日進行，同時以藍營潛在對手、連任立委謝衣鳯作為對比對象。結果顯示，四名爭取提名的參選人──陳素月、黃秀芳、邱建富、林世賢全部領先，差距從13到20個百分點不等。但黨內互比之下，陳素月以約44.0%的支持度排名第一，黃秀芳42.6%緊追在後，邱建富則以42.0%位居第三，四人差距都在3個百分點以內。

▲彰化縣長類初選民調出爐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長類初選民調出爐。（圖／記者唐詠絮翻攝）

針對這個「差距極小」的結果，邱建富質疑，既然黨中央當初協調時說民調僅供「綜合評估」參考，為何最後似乎變成「唯一依據」？他更強調，如果視同正式初選，依照黨內規定，民調結果在誤差範圍內就應進行第二次調查，且應由三家民調公司執行，過程必須公開透明。他要求黨中央提供完整民調資料，說清楚制度依據，否則難以服眾。

這場爭議引爆網友質疑「求官」，邱建富反駁強調自己過去12年多次為黨內和諧退讓，「如果真是為了官位，會這樣一讓再讓嗎？」他直言，自己站出來是為了捍衛制度，不是製造分裂。

▲邱建富認為初選民調不公。（圖／翻攝自邱建富臉書）

▲邱建富自曝曾任黨部主委輔選黨公職12年從不求官。（圖／翻攝自邱建富臉書）

然而，劇情在昨晚出現轉折。邱建富在臉書發文改口，表示經過秘書長徐國勇的說明，他願意相信黨部民調中心的公正性。他強調自己「非輸不起」，在資源匱乏的情況下，民調能與兩位現任立委旗鼓相當，已值得欣慰。他否認將脫黨參選，並呼籲團結，強調「唯有把制度基礎打穩，才能凝聚最大力量，把彰化贏回來」。

▲邱建富認為初選民調不公。（圖／翻攝自邱建富臉書）

12/25 全台詐欺最新數據

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因
賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看
林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告
王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多

