懶人包／第6選區「10人爭1席」超激烈　北市56名區域立委候選人名單來了

▲台北101大樓（圖／記者黃克翔攝）
記者袁茵／台北報導
第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，台北市8個選區共有18個政黨提名或徵召46人，加上10名無黨籍人士，共有56人登記參選。其中第6選區形成10人搶1席的局面，而第3選區則是參選人數最少的區域。
●台北市第1選舉區（北投、士林）
方儉 男 綠黨
孫士堅 男 合一行動聯盟
汪志冰 女 中國國民黨
吳思瑤 女 民主進步黨
王郁揚 男 無
李婉鈺 女 一邊一國行動黨
賴宗育 男 人民民主黨
●台北市第2選舉區（大同全區、士林、社子、後港、街上、芝山岩、陽明山）
巫超勝 男 宗教聯盟
孫大千 男 中國國民黨
何志偉 男 民主進步黨
陳民乾 男 一邊一國行動黨
郭啟源 男 中華統一促進黨
熊嘉玲 女 合一行動聯盟
●台北市第3選舉區（中山、北松山）
吳怡農 男 民主進步黨
何景榮 男 台灣民眾黨
田方宇 男 安定力量
蔣萬安 男 中國國民黨
●台北市第4選舉區（內湖、南港）
李彥秀 女 中國國民黨
文祥志 男 宗教聯盟
郭正典 男 一邊一國行動黨
錢一凡 男 安定力量
高嘉瑜 女 民主進步黨
蕭蒼澤 男 喜樂島聯盟
郭佩雯 女 綠黨
●台北市第5選舉區（萬華、中正、城中）
林昶佐 男 無
邱一峰 男 一邊一國行動黨
林郁方 男 中國國民黨
徐立信 男 無
周慶峻 男 中華愛國同心黨
楊烱煌 男 聾國黨
黃義豐 男 無
盧憲孚 男 無
●台北市第6選舉區（大安）
羅世晧 男 勞動黨
葉日勤 男 台灣基進
林奕華 女 中國國民黨
謝佩芬 女 民主進步黨
孟藹倫 女 中華婦女黨
張余健 男 喜樂島聯盟
沈宜璇 女 台灣維新
蕭瑞麟 男 無
黃典本 男 無
楊攸凱 男 無
●台北市第7選舉區（信義、南松山、本鎮、中崙）
王映心 女 台灣基進
費鴻泰 男 中國國民黨
許淑華 女 民主進步黨
蔡宜芳 女 台灣民眾黨
蘇伊文 女 言論自由聯盟
●台北市第8選舉區（文山、中正、古亭、公館）
顏銘緯 男 台灣基進
彭子軒 男 無
賴士葆 男 中國國民黨
張幸松 男 台灣民眾黨
阮昭雄 男 民主進步黨
蕭曉玲 女 喜樂島聯盟
華珮君 女 台灣動物保護黨
李文 女 無
柯士翎 男 綠黨
●台北市山地原住民
高金素梅 女 無
孔文吉 男 中國國民黨
高畹芯 女 喜樂島聯盟
●台北市平地原住民
陳瑩 女 民主進步黨
高潞．以用．巴魕剌 Kawlo．Iyun．Pacidal 女 台灣維新