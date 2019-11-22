懶人包／第6選區「10人爭1席」超激烈　北市56名區域立委候選人名單來了





▲台北101大樓（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，台北市8個選區共有18個政黨提名或徵召46人，加上10名無黨籍人士，共有56人登記參選。其中第6選區形成10人搶1席的局面，而第3選區則是參選人數最少的區域。

●台北市第1選舉區（北投、士林）

方儉 男 綠黨

孫士堅 男 合一行動聯盟

汪志冰 女 中國國民黨

吳思瑤 女 民主進步黨

王郁揚 男 無

李婉鈺 女 一邊一國行動黨

賴宗育 男 人民民主黨

●台北市第2選舉區（大同全區、士林、社子、後港、街上、芝山岩、陽明山）

巫超勝 男 宗教聯盟

孫大千 男 中國國民黨

何志偉 男 民主進步黨

陳民乾 男 一邊一國行動黨

郭啟源 男 中華統一促進黨

熊嘉玲 女 合一行動聯盟

●台北市第3選舉區（中山、北松山）

吳怡農 男 民主進步黨

何景榮 男 台灣民眾黨

田方宇 男 安定力量

蔣萬安 男 中國國民黨

●台北市第4選舉區（內湖、南港）

李彥秀 女 中國國民黨

文祥志 男 宗教聯盟

郭正典 男 一邊一國行動黨

錢一凡 男 安定力量

高嘉瑜 女 民主進步黨

蕭蒼澤 男 喜樂島聯盟

郭佩雯 女 綠黨

●台北市第5選舉區（萬華、中正、城中）

林昶佐 男 無

邱一峰 男 一邊一國行動黨

林郁方 男 中國國民黨

徐立信 男 無

周慶峻 男 中華愛國同心黨

楊烱煌 男 聾國黨

黃義豐 男 無

盧憲孚 男 無

●台北市第6選舉區（大安）

羅世晧 男 勞動黨

葉日勤 男 台灣基進

林奕華 女 中國國民黨

謝佩芬 女 民主進步黨

孟藹倫 女 中華婦女黨

張余健 男 喜樂島聯盟

沈宜璇 女 台灣維新

蕭瑞麟 男 無

黃典本 男 無

楊攸凱 男 無

●台北市第7選舉區（信義、南松山、本鎮、中崙）

王映心 女 台灣基進

費鴻泰 男 中國國民黨

許淑華 女 民主進步黨

蔡宜芳 女 台灣民眾黨

蘇伊文 女 言論自由聯盟

●台北市第8選舉區（文山、中正、古亭、公館）

顏銘緯 男 台灣基進

彭子軒 男 無

賴士葆 男 中國國民黨

張幸松 男 台灣民眾黨

阮昭雄 男 民主進步黨

蕭曉玲 女 喜樂島聯盟

華珮君 女 台灣動物保護黨

李文 女 無

柯士翎 男 綠黨

●台北市山地原住民

高金素梅 女 無

孔文吉 男 中國國民黨

高畹芯 女 喜樂島聯盟

●台北市平地原住民

陳瑩 女 民主進步黨

高潞．以用．巴魕剌 Kawlo．Iyun．Pacidal 女 台灣維新

►超越藍綠，就靠她了