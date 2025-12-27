服氣了！才放話不排除脫黨選彰化縣長　邱建富認民調公正「要團結」

▲彰化市前市長邱建富。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

2026彰化縣長選戰，民進黨四名有意爭取提名，經「類初選」民調由立委陳素月勝出，選對會取得共識建議中執會徵召陳。但競爭者之一的彰化市前市長邱建富質疑民調結果，更揚言「不排除脫黨參選」。邱昨（26日）表示，經過徐國勇秘書長解說及全盤了解後，自己相信中央黨部民調中心是公平、公正、公開、透明，團結不是口號，而是建立在互信互助的制度之上，「團結贏回彰化，是我們共同的目標」。

邱建富放話不排除脫黨參選，也引起支持者砲轟，邱昨回應，謝謝大家的批評與指教，他都聽到了，大家的出發點，都是為了台灣更好、為了彰化更進步，「團結贏回彰化，是我們共同的目標」。

邱建富表示，他已經12年沒有參選、7年沒有公職，在幾乎沒有任何資源的情況下，民調仍與兩位立委同樣落在3%誤差範圍內，依民調準則等同平手，更重要的是，對上國民黨立委皆呈現領先，「這樣的結果，是許多鄉親給我的鼓勵，也值得被正視」。

邱建富指出，他提出疑慮，是因為有三項關鍵問題必須釐清，並非輸不起，更不是胡鬧。黨中央已展現善意回應，經過徐國勇秘書長解說及全盤了解後，自己相信中央黨部民調中心是公平、公正、公開、透明。

邱建富強調，始終相信，團結不是口號，而是建立在互信．互助的制度之上。唯有把基礎打穩，才能凝聚最大的力量，讓彰化真正向前。