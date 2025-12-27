賴清德質疑「鄭習會」有條件　鄭麗文：別以小人之心度君子之腹

▲鄭麗文出席黨員Reset拓點計畫 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德接受訪問時表示，藍白4度封殺1.25兆元國防特別預算，很難相信國民黨主席鄭麗文說要去見大陸國家主席習近平是沒有條件的。對此，鄭麗文強調，賴總統不要以小人之心，度君子之腹，鄭習會「沒有任何前提，沒有任何條件，只有九二共識、反對台獨」。

鄭麗文提到，賴清德就是裝睡的人叫不醒，可是她還是每一次都非常有耐心的希望給他不斷的上課，因為讓他聽懂如何解開兩岸之間的死結，對於區域和平，乃至於國家的安全都至關重要。所以第一個，不管賴清德是真心或假意，不管是想要邀請習總書記吃晚餐也好、喝珍珠奶茶也好，其實真正的關鍵，兩岸和平交流對談唯一的政治基礎，大家應該都知道答案是什麼了吧？就是「九二共識、反對台獨」。

鄭麗文說，這不是秘密，也沒有非常的艱澀難懂，還有馬英九八年的示範，其實賴清德不需要假裝不知道，更何況賴清德最近也正式的宣示了沒有台獨的問題，不需要宣佈台獨，所以其實賴清德願意承認九二共識，下架台獨黨綱，那相信他跟習主席的見面也是可以期待的。

鄭麗文也說，除此之外，她也希望賴清德不要惡意的帶風向，以小人之心度君子之腹，「沒有任何前提，沒有任何條件，只有九二共識、反對台獨」，賴清德一天到晚用錯誤的邏輯帶風向，莫非就是這樣處理國家大政的？「難道你接受美國的軍事的預算，也是跟美方有交換條件嗎？還是你根本連對方交換條件的資格都沒有？你只是一昧的倒貼？賴總統不要以小人之心，度君子之腹，兩岸的交流的事情攸關區域和平、世界和平穩定，只要你接受九二共識、只要你下架無用的臺獨黨綱，一切都有春暖花開的可能」。

對於「鄭習會」的時程？鄭麗文也強調，國民黨的兩位副主席包括張榮恭及蕭旭岑，他們在到對岸訪問、跟國臺辦主任公開的會談，都是不斷的堆砌善意、累積互信，希望能緩和兩岸兵凶戰危的氛圍，能夠進行國共之間的交流跟對話，讓大家重新燃起對和平的信心。

鄭麗文說，因為明年年底，國民黨有很重要的地方大選，因此國民黨的資源人力非常的有限，下半年勢必要全力的投入輔選，因此希望包括訪問北京在內的重要出訪，也包括到華府的訪問，都希望能夠儘量在上半年完成。