政治

彈劾案投票日出爐！國民黨：中華民國不是賴清德的帝制王國

▲▼總統賴清德出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者閔文昱／綜合報導

立法院會26日處理國民黨、民眾黨團提出的總統賴清德彈劾案，最終表決結果出爐，彈劾提案獲通過，並拍板相關審議時程，預計將於明年5月19日進行彈劾案投票。國民黨隨後在臉書發文，強調此舉是回應多數民意，要求賴清德到國會向全民報告。

國民黨列多項指控　批賴清德「毀憲行徑罄竹難書」

國民黨在貼文中指出，賴清德上任以來無視權力分立，將國家機器私有化，不僅發動「大惡罷」，還拒不公布國會三讀通過的《財劃法》，甚至施壓大法官作成違憲判決，相關作為已嚴重破壞憲政體制。

國民黨強調，提出彈劾案是「替人民對賴清德的獨裁發出集體怒吼」，並直言「中華民國不是民進黨的私產，更不是賴清德的帝制王國」，要求賴清德不要只躲在總統府，應勇敢面對國會與民意。

▲▼立法院26日就國眾兩黨提出總統賴清德彈劾案進行表決。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院26日就國眾兩黨提出總統賴清德彈劾案進行表決。（圖／記者湯興漢攝）

彈劾時程曝光　5月19日進行最終投票

依國民黨公布的規劃，立法院彈劾賴清德案預計於115年1月14日至15日舉行彈劾公聽會，1月21日至22日召開第一次全院委員會，將邀請被彈劾人賴清德到立法院說明並接受詢問。

後續將於4月27日依《立法院職權行使法》舉行聽證會，並於5月13日至14日召開第二次全院委員會，再度邀請賴清德說明，最終於5月19日進行彈劾案投票。

國民黨並宣稱，目前已有超過六成民意支持彈劾賴清德，網路連署人數也突破800萬人，強調「彈劾勢在必行，正義絕不缺席」。

張文手機「停留在2022年」...筆電待破解
大樂透1億頭獎一注獨得！
泡麵「煮超過這時間」像喝糖水血糖飆！　醫示警了

民主獨裁當然是民主化回潮的結果，人類民主化至今共有三次民主化浪潮，也各自有其回潮的狀況。第一階段民主化始於英國，回潮則以德國希特勒為代表。希特勒的崛起始於一戰後德國的大蕭條，經由民主程序所產生的獨裁逆流，進而引發二戰的人類浩劫。而希特勒的獨裁之路，關鍵就是透過操弄司法，使之成為不受監督的獨裁者。

