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韓國瑜嘉義造勢拉抬傅大偉　將爭取鐵路高架化中央全額補助

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▲▼ 韓國瑜傅大偉嘉義競選總部成立。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲韓國瑜嘉義拉抬立委參選人傅大偉，表示當選後將兌現體路高架化等承諾。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨總統參選人韓國瑜24日蒞臨嘉義市總統暨立委聯合競選總部，為總部工作人員打氣及表示感謝之意，市長黃敏惠指出，去年今日正值三合一選舉開票的時刻，結果可以看出，人民期待安定、幸福的生活，雲嘉南平原是台灣的穀倉，卻陷入經濟谷底，身為蛋黃區的嘉義市需要更努力增取資源，為了嘉義市的發展，希望總統候選人韓國瑜、立委候選人傅大偉能夠共同爭取鐵路高架化中央全額補助，以及西區國民運動中心闢建，兌現中央的承諾。

▲▼ 韓國瑜傅大偉嘉義競選總部成立。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲韓國瑜親赴嘉義競選總部替工作人員打氣。（圖／記者翁伊森翻攝）

韓國瑜表示，黃敏惠是勤政愛民的好市長，自己一到嘉義市，黃敏惠便持續向他爭取未來的地方建設；傾聽之旅中，他發現南台灣的朋友日子越過越辛苦，今天的台灣需要走向世界化，為了讓台灣快速國際化，未來和傅大偉雙雙當選總統及立委，將推動全台灣小學生從一年級開始實施中英文雙語教育、鼓勵大學生交換生，相信唯有辦好教育、照顧弱勢、提升國際競爭力才能國泰民安，嘉義市民關注的，鐵路高架化、西區國民中心等建設，將會和傅大偉一同爭取，還嘉義市民一個公道。

▲▼ 韓國瑜傅大偉嘉義競選總部成立。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲韓國瑜南下嘉義競選總部，民眾夾道歡迎。（圖／記者翁伊森翻攝）

韓國瑜、市長黃敏惠、嘉義市立委候選人傅大偉一同以跳繩反諷執政黨挑票作為，並宣示「跳繩不跳票，運動我還要」要求中央政府兌現當初的承諾，嘉義市鐵路高架中央全額負擔、早日闢建西區國民運動中心，未來三人將攜手為雲嘉南蛋黃區-嘉義市的發展來奮鬥。

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