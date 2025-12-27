家長還原「王Aden公審女學生」關鍵真相　跨年場全被取消

記者葉國吏／綜合報導

王Aden網霸事件持續延燒，有一位自稱是該校學生的家長出面說明現場狀況，認為大人應該正面處理，避免將壓力全留給學生。

王Aden跨年演出被取消 學校家長還原現場

王Aden近日受邀到桃園一所高中開唱，沒想到演出中突然有女學生闖上舞台熱舞，導致表演流程被打亂。王Aden當下情緒明顯受影響，甚至蹲下並露出不悅臉色。這一幕被現場觀眾拍下並上傳網路，引發爆炸性討論。事件發酵後，王Aden陸續被取消台北和宜蘭的跨年演出，演藝事業遭到重創，網路上也出現支持和批評兩派。

隨著風波越演越烈，一位自稱孩子就讀該高中的家長，近日在網路上發文還原現場。綜合媒體報導，這名家長指出，孩子回家便主動談起這件事，強調女學生之所以會上台，是因現場老師指示，並非女生一時興起。家長認為，這其實是兩位成年人的溝通與處理問題，不能只把責任推給學生。

這位家長直接表示，藝人受邀到學校表演本質上就是一份工作，並不是來承受各種情緒壓力的。即便遇到突發狀況，也該以專業態度面對，而非當場表現出強烈情緒。家長同時質疑，王Aden後來將事件影片上傳並加註說明，這樣的舉動很容易讓外界誤以為是學生的錯，進而掀起網路公審。

學生道歉成人缺位 家長點出癥結

家長還透露，女學生事後已多次透過社群平台公開道歉，試圖平息風波。但與此同時，現場涉事的老師和王Aden本人，卻沒有明確對外說明或道歉。導致最後只有學生一人承受所有壓力，這才真正引發家長和部分網友的不滿與抵制。

該家長強調，這起插曲本來只是小事情，只要涉事的大人能及時站出來解釋並誠懇道歉，風波根本不會鬧大。遺憾的是，相關成年人處理失當，才會讓事情越滾越大，讓原本單純的校園活動演變成社會輿論焦點。