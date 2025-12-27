　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德轟「擁抱習近平卻彈劾總統」　鄭麗文：蔡英文8年也沒被彈劾

▲▼ 鄭麗文出席黨員Reset拓點計畫 。（圖／記者崔至雲攝）

▲鄭麗文出席黨員Reset拓點計畫 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院院會昨通過藍白提出的彈劾總統賴清德提案，賴清德反擊，在野黨的行為令人費解，擁抱中共總書記習近平，但卻要彈劾台灣的民選總統。國民黨主席鄭麗文今（27日）則諷刺，前總統蔡英文也當了8年，為什麼蔡英文都沒有被彈劾，賴清德連第2年都沒做滿就要被彈劾？「賴總統還是要回去好好的重新調整你的腳步，否則你只有面臨全民的唾棄」。

對於賴清德的說法，鄭麗文今受訪時笑稱，「黑白拼湊」，今天始作俑者是誰？是賴總統；今天帶頭毀憲的是誰？是賴總統；今天造成憲政僵局的是誰？是賴總統；「你不需要再顧左右而言他，再甩鍋，這就沒有意思了。因為問題出在你身上」。

鄭麗文說，「前總統陳水扁也當過總統啊，蔡英文也當了八年啊，那為什麼蔡英文當八年她沒有被彈劾呢？為什麼賴清德第二年都還沒有做滿，就要被彈劾呢？你應該要學會反省自己，你應該要知道一切問題的癥結，都來自於你藐視憲法、藐視民主政治運作的最基本的ABC的道理，所以不要再硬拗了，不要再耍賴了」。

鄭麗文強調，國家不能再內耗，國家不能再內鬥，中華民國憲法也不是你的玩具，更不是你的便利貼、遮羞布。他們每一天都在奉行中華民國憲法的核心價值，但賴每一天都在倒行逆施，破壞中華民國憲法的精神跟價值。「難道每一天我們都要幫你上憲法課嗎？我真的很懷疑賴總統你有好好的把中華民國憲法拿出來，好好的看一下裡面的內容嗎？否則你不會錯誤百出，引用錯誤、謬誤的理論、荒誕的行徑，讓全國陪著你受苦，讓國家停滯、百姓遭殃」。

鄭麗文呼籲賴清德，「你還是要回去好好的重新調整你的腳步，否則你只有面臨全民的唾棄」。
 

12/25 全台詐欺最新數據

