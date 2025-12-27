賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

▲立委賴瑞隆為了兒子的校園爭議當時開記者會哭了。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人 賴瑞隆，日前因子女涉及校園事件引發社會討論，賴瑞隆陣營今（27）日發布新聞稿指出，已於12月20日與對方家長，依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，雙方並於昨日簽署調和同意，認定該起事件屬於孩子間的衝突，並非霸凌案件。

《ETtoday新聞雲》特別透過事件發生時間軸，協助讀者了解事件發生經過：

▲賴瑞隆兒「校園爭議」時間序 。（圖／AI製表）



事件於12月上旬曝光後，相關內容在網路與社群平台流傳，外界出現不同解讀與討論。

12月5日，賴瑞隆在立法院召開記者會，首度對外回應子女涉及的校園事件。賴瑞隆在說明過程中一度哽咽落淚，表示對事件造成的影響感到自責與歉意，並強調將尊重校方後續處理程序。

12月7日下午2時30分，在輿論持續延燒下，賴瑞隆於高雄再度召開記者會說明事件進度，並向對方女童及家長致歉。記者會上，賴瑞隆再次情緒激動落淚，表示已要求孩子深切反省，並將配合相關安排處理後續事宜。

其後，事件持續依校方既有機制處理。12月20日，賴瑞隆與對方女童家長，依學校既有法定程序完成溝通，並就事件內容進行事實釐清。

12月26日，雙方家長完成後續協調流程，並正式簽署「調和同意」，認定該起事件屬於孩子之間的衝突事件，並非霸凌案件。

12月27日，賴瑞隆陣營發布新聞稿，公布由雙方家長共同擬定的聲明內容，提出三項共識，包括認定事件非霸凌案、呼籲媒體與社會大眾避免對孩子進行標籤化，以及指出部分媒體報導與事實不符，期盼外界能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

▲賴瑞隆陣營聲明全文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）