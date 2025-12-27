　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

▲▼立委賴瑞隆哭了。（圖／記者吳世龍攝）

▲立委賴瑞隆為了兒子的校園爭議當時開記者會哭了。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市長初選參選人 賴瑞隆，日前因子女涉及校園事件引發社會討論，賴瑞隆陣營今（27）日發布新聞稿指出，已於12月20日與對方家長，依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，雙方並於昨日簽署調和同意，認定該起事件屬於孩子間的衝突，並非霸凌案件。

《ETtoday新聞雲》特別透過事件發生時間軸，協助讀者了解事件發生經過：

▲賴瑞隆兒「校園爭議」時間序 。（圖／記者吳奕靖製）

▲賴瑞隆兒「校園爭議」時間序 。（圖／AI製表）

事件於12月上旬曝光後，相關內容在網路與社群平台流傳，外界出現不同解讀與討論。

12月5日，賴瑞隆在立法院召開記者會，首度對外回應子女涉及的校園事件。賴瑞隆在說明過程中一度哽咽落淚，表示對事件造成的影響感到自責與歉意，並強調將尊重校方後續處理程序。

12月7日下午2時30分，在輿論持續延燒下，賴瑞隆於高雄再度召開記者會說明事件進度，並向對方女童及家長致歉。記者會上，賴瑞隆再次情緒激動落淚，表示已要求孩子深切反省，並將配合相關安排處理後續事宜。

其後，事件持續依校方既有機制處理。12月20日，賴瑞隆與對方女童家長，依學校既有法定程序完成溝通，並就事件內容進行事實釐清。

12月26日，雙方家長完成後續協調流程，並正式簽署「調和同意」，認定該起事件屬於孩子之間的衝突事件，並非霸凌案件。

12月27日，賴瑞隆陣營發布新聞稿，公布由雙方家長共同擬定的聲明內容，提出三項共識，包括認定事件非霸凌案、呼籲媒體與社會大眾避免對孩子進行標籤化，以及指出部分媒體報導與事實不符，期盼外界能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

▲賴瑞隆陣營發出聲明全文 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲賴瑞隆陣營聲明全文 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因
賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看
林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告
王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

彰化民調爭議！邱建富揚言脫黨參選奱「相信民調」　過程曝光

快訊／大逆轉！賴瑞隆兒校園衝突　雙方家長共同聲明：非霸凌案

藍營禮讓高虹安參選竹市長　他分析：再讓「嘉義市」可向白營討人情

強化社區應變天災　內政部：今年防災士完訓人數可達11萬

雲林議長收賄千萬遭判4年10月　交保曾獲張麗善率縣府團隊列隊歡迎

政院聲請停砍年金釋憲　藍委批：昔可砍如今不能！民進黨別搞雙標

鄭麗文喊話訪中見習近平　柯志恩力挺：她有智慧求取最大利益

綠營昔日也遲審總預算？　林楚茵嗆藍白：玩文字遊戲、偷換概念

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

彰化民調爭議！邱建富揚言脫黨參選奱「相信民調」　過程曝光

快訊／大逆轉！賴瑞隆兒校園衝突　雙方家長共同聲明：非霸凌案

藍營禮讓高虹安參選竹市長　他分析：再讓「嘉義市」可向白營討人情

強化社區應變天災　內政部：今年防災士完訓人數可達11萬

雲林議長收賄千萬遭判4年10月　交保曾獲張麗善率縣府團隊列隊歡迎

政院聲請停砍年金釋憲　藍委批：昔可砍如今不能！民進黨別搞雙標

鄭麗文喊話訪中見習近平　柯志恩力挺：她有智慧求取最大利益

綠營昔日也遲審總預算？　林楚茵嗆藍白：玩文字遊戲、偷換概念

2026馬年發財密技！跨年夜握關鍵金額　小孟老師：大發八方財

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

SISTAR韶宥瘦到剩骨頭！人生最低體重49kg　身材小1號近況曝

亞尼克X金家ㄟ推「濟州橘風巧克力生乳捲」　還有4款柑橘甜點

中方制裁美軍火商「斷後路」　警告涉台軍售執迷不悟遭更致命打擊

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

烤章魚燒全程「竟是親手畫的」　日廚神技狂吸160萬人朝聖

雪板飛走、人被吹趴！北海道「二世谷」遇暴風雪　遊客驚恐逃生

內需待振　中國11月規模以上工業企業利潤驟減13.1%

台鐵調漲「客運收入增26億」　事故、行車異常下降

【仙境現身】玉山、合歡山下雪啦！ 武嶺1.3度一片白茫茫

政治熱門新聞

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

柯文哲AI玩上癮！問Deepseek維尼是禁忌嗎

北捷驚魂未定蔣萬安執意赴上海　他轟：棄市民於不顧

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

被寫成害柯文哲的人！沈慶京：作者亂寫

新北割頸案湧千萬捐款　受害楊家致謝籲暫停捐款：幫助更需要的人

交保後首次！黃國昌辦「為新北應援」活動　柯文哲將出席力挺

老農年金加碼、憲判可公投推翻、新版助理費除罪化　國會逕付二讀

批高雄觀光六都墊底　詹江村揭數據

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

台美關稅「已大致達成共識」　經貿辦：總結會議後對外說明

三共識「非霸凌」賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝

國民黨禮讓高虹安選竹市　陳學聖質疑：這算哪門子藍白合

更多熱門

相關新聞

彰化民調爭議！邱建富改口「相信民調」

彰化民調爭議！邱建富改口「相信民調」

2026年民進黨彰化縣長黨內之爭，由立委陳素月以些微差距勝出，獲得選對會建議徵召，卻因為民調數字太過接近，引發另名參選人、前彰化市長邱建富強烈質疑，甚至表示不排除脫黨參選，要求黨部複查，引發酸民質疑「求官」，讓黨內團結蒙上陰影。邱建富昨（26）晚在個人臉書po文表示。經複查結果數據並無不同，「相信民調是公平．公正．公開．透明！」 呼籲團結贏回彰化。

快訊／大逆轉！賴瑞隆兒校園衝突　雙方家長共同聲明：非霸凌案

快訊／大逆轉！賴瑞隆兒校園衝突　雙方家長共同聲明：非霸凌案

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

政院聲請停砍年金釋憲　藍委批：昔可砍如今不能！民進黨別搞雙標

政院聲請停砍年金釋憲　藍委批：昔可砍如今不能！民進黨別搞雙標

綠營昔日也遲審總預算？　林楚茵嗆藍白：玩文字遊戲、偷換概念

綠營昔日也遲審總預算？　林楚茵嗆藍白：玩文字遊戲、偷換概念

關鍵字：

賴瑞隆校園事件霸凌爭議家長聲明高雄民進黨初選市長

讀者迴響

熱門新聞

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

職場奴性最強星座Top3

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面