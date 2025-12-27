　
赴台南視察無人機防災成果　蕭美琴：科技與人的結合讓國家更具韌性

▲副總統蕭美琴視察「2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演」活動。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴視察「2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演」活動。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

副總統蕭美琴昨（26日）至台南視察「無人機救災展演」活動，並於行程結束後，在臉書發文表示，自己見證了科技防災的最新成果，也要感謝台南市府、民間團隊以及中科院的共同投入，她認為，只要秉持著以人為本的核心理念，加入民間創新的能量，科技與人的結合將進一步讓城市、國家更具韌性。

蕭美琴表示，昨日在「2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演」中，她見證科技防災的最新成果，也要感謝台南市府、民間團隊以及中科院的共同投入，串聯產官研的力量，針對各種可能風險情境，包含通訊中繼、偏鄉投藥、災損評估等任務，提出科技的解方。

蕭美琴指出，當前氣候變遷、地震等天災帶來複合式的挑戰，政府正積極在防災、救災等領域導入科技，希望透過更周延的準備與更精準的工具，將災害衝擊降至最低。

▲▼副總統蕭美琴視察「2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演」活動。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴視察「2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演」活動。（圖／總統府提供）

此外，蕭美琴認為，科技扮演的是輔助性角色，但相信只要秉持著以人為本的核心理念，加入民間創新的能量，科技與人的結合將進一步讓城市、國家更具韌性。

最後，蕭美琴說，她也期待未來能夠激勵更多民間的參與，特別是無人機團隊的各種技術，集眾人之力，一起發現問題、解決問題，讓社會更安全，國家更強健。

▼副總統蕭美琴視察「2025台南首創產官研合作無人機救災韌性展演」活動。（圖／總統府提供）

▲

蕭美琴台南副總統無人機防災

