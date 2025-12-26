摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

▲人夫趕至外遇現場敲門，老婆與小王過了約3分多鐘才開門。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



台中一名房仲阿堯與已婚的女同事小花（皆化名）發展婚外情，遭小花丈夫楊男揭發後，雙方曾於今年2月簽署和解書，阿堯支付250萬元並承諾不得再與小花有非工作接觸，否則願再賠250萬元。然而，不到兩個月，阿堯又與小花共赴溫泉旅館，被楊當場撞見。台中地方法院審理後，判阿堯須支付楊男精神慰撫金30萬元及違約金250萬元，合計280萬元，全案可上訴。

根據判決書與楊男陳述，阿堯與小花早在2月13日於汽車旅館發生性行為後，遭楊男發現，雙方遂在2月20日簽訂和解書，明訂若再有非工作接觸，阿堯須賠償250萬元。儘管如此，4月29日阿堯仍與小花前往台中烏日區一間溫泉飯店開房，楊男隨後趕至現場，經敲門後兩人約3分多鐘才開門，衣著輕便，顯見已非單純休息。

阿堯辯稱當日僅為工作間歇就近休息，未違約也無發生性行為，並強調房市低迷導致無收入，已支付250萬元毋庸再賠。但法院指出，溫泉旅館私密性強，費用達2900元，遠高於一般休息場所，且雙方有婚外情前科，難以相信僅為工作需要共處一室。法院認定阿堯明知違約仍故意與小花接觸，構成侵權與違約。

法院進一步指出，雖無具體證據證明兩人當晚再次發生性行為，但在旅館共處、衣著輕便、拖延開門時間等跡象，已足以讓配偶產生合理懷疑，構成重大精神打擊。考量雙方社經背景與加害程度，最終判阿堯應賠精神慰撫金30萬元與懲罰性違約金250萬元，並負擔七成訴訟費用。