政治焦點

北捷驚魂未定蔣萬安執意赴上海　康家瑋：棄市民於不顧

▲▼蔣萬安視察捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域危安演練。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

針對台北市長蔣萬安27日將派員前往上海、28日將親自出席雙城論壇，民進黨台北市中正萬華區市議員參選人康家瑋今（26日）批，「台北市民現在連搭捷運都像驚弓之鳥，人心惶惶之際，我們的市長不思坐鎮改革治安，反而忙著要去上海看別人臉色，棄市民於不顧」。

康家瑋表示，1219隨機攻擊事件的陰影未散，昨日北捷北門站甚至發生乘客用雨傘敲打車窗，讓其他民眾以為攻擊重演，反映出市民對治安的信心已經瀕臨崩潰邊緣。然而，蔣萬安市長面對危機的處理方式，僅是宣示「農曆年前各項活動不鬆懈」、「維持相關維安」。

康家瑋批評，這種「頭痛醫頭、增加巡邏」的做法非常廉價，完全沒有觸及核心問題，只是在徒增基層警力的負擔。「我們需要的不是作秀式的巡邏，而是結構性的調整。」康家瑋建議，市府應立即檢討並增加捷運警察隊的正式編制數量，並建立更完善的緊急應變SOP，而非讓基層員警疲於奔命。

康家瑋進一步示警，再過幾天就是百萬人潮湧入的「跨年夜」，這將是台北市治安與人流控管的最大考驗。但在北捷連續發生恐慌事件後，市府至今對於防止「群眾驚慌推擠」、「防踩踏」等具體應變措施付之闕如，完全看不到任何改善方案。「如果跨年夜當晚，又發生像北門站這樣的誤判恐慌，後果將不堪設想！」

康家瑋表示，蔣市長真的是對岸眼中的「乖寶寶模範生」。當年選舉時喊得震天響，說「共機擾台就停辦」，現在共機天天像蒼蠅一樣在旁邊飛，蔣萬安不僅沒有抗議，還深怕遲交作業、錯過列車一樣，汲汲營營趕著飛往上海。

康家瑋更進一步強調，這趟行程還有「自我矮化」之嫌。熟悉中共體制的人都知道，上海真正的一把手是「市委書記」陳吉寧，市長龔正充其量只是「二把手」。在中共「以黨領政」的架構下，這就是在告訴大家，台北市長只配跟他們的二把手對話。這種明顯不對等的「降格接待」，蔣市長卻甘之如飴，這種被人看扁還能唾面自乾的「修養」，實在是令人大開眼界。

「台北市民現在連在捷運上聽到聲響，都會嚇得半死，結果我們的父母官這時候只想著要當『空中飛人』去上海一日遊。」康家瑋表示，請蔣市長別忘了，台北還有兩百萬個驚魂未定的市民，正等著你回來面對現實。

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全台多地寒風刺骨！12縣市發布「強風特報」

