若沒選上總統…韓國瑜笑稱「考慮去搖飲料！」　網傻眼：高雄呢？





▲韓國瑜表示，「沒選上我考慮要去搖飲料了」。（圖／翻攝自韓國瑜IG，以下皆同）

記者袁茵／綜合報導

2020總統立委大選倒數48日，國民黨總統候選人韓國瑜24日行程滿檔，上午抵達南投參加與許淑華的聯合競選總部成立大會，晚間抵達嘉義展開大造勢活動。在趕行程時，韓國瑜IG突然更新，貼出了一張手持珍珠奶茶的照片，還說「沒選上我考慮要去搖飲料了」引起網友熱議。

韓國瑜24日在IG上貼出3張笑容滿滿、坐在車上拿珍珠奶茶的照片，一旁寫著「沒選上我考慮要去搖飲料了」，還hashtag「#偶爾來一杯珍奶」、「#要波霸珍珠」。

面對韓國瑜的貼文，粉絲們表示，「不會的放心吧！」、「唯一支持韓國瑜」、「一定當選」、「韓市長太可愛了！ 偶爾放放鬆在繼續前進！唯一支持你！」、「一定會當選的」、「太可愛，就像鄰家爸爸」、「韓總親民可愛」、「太大材小用了吧」、「韓總統好」、「你會選上的」、「你一定會選上，飲料我們搖給你喝」。

不過也有部分網友質疑，「不考慮好好當高雄市長嗎？」、「飲料店不要你，跟總統府還有高雄市政府一樣」、「搖什麼飲料!?沒選上總統就可以荒廢市政!?」、「沒選上不是要回去當市長？？」、「沒選上請認真經營高雄市政」。

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