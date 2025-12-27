黃國昌辦新北應援暖身2026　陳明義：藍白合是人民期待

▲國民黨新北市議員陳明義現身民眾黨主席黃國昌的造勢活動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（27日）在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，持續朝2026新北市長選舉勝出的目標邁進。國民黨議員陳明義今也到場，被問到藍白之間如何協調人選，陳認為，藍白的機制一直是一個形容詞，藍白合是大家的期待，「藍白合不是一個情緒的出口，是一個人民的期待」，藍白合就是真正的民意，讓新北市民用非常高的得票率告訴中央，不希望再看到這樣的惡鬥。

國民黨新北市議員陳明義說，他剛剛到新北市黨部去投票，接著過來今天的新北應援活動，「我自己本身是新北市民，不管是黃國昌、李四川，只要有一套機制，大家都在為新北應援」。他提到，現在裡面有他的家人、也有同事，還有很多未來會成為議會的同事，今天來是也很想來吸收一下，相信今天可以吸收或看到很多東西。

至於藍白之間要以什麼機制，適合選出最強候選人？陳明義認為，藍白的機制一直是一個形容詞，只要有一套公平透明的，相信不管是國昌主席歷次提出來的說法，跟國民黨現在的態度，也看到新竹國民黨也表態了，藍白合是大家的期待，「藍白合不是一個情緒的出口，是一個人民的期待」。

陳明義說，現在在坊間、市場或地方上跑行程，很多很多過去支持民進黨的朋友都跟在說「你們加油」，所以現在不是顏色的問題，而是大家很期待有一股力量可以改變生活。

陳明義表示，新北市政府在運作、議會在運作都很嫻熟，但常常是中央在箝制地方，不管是預算、政策，就是中央跟地方始終在對抗，「我們也希望未來，明年選舉，能有新的民意，所謂藍白合就是真正的民意，讓新北市民用非常高的得票率告訴中央，我們不希望再看到這樣的惡鬥，否則市政沒辦法推動，我今天是來為新北應援」。

另外，國民黨已定調新竹市長選舉禮讓高虹安，但黨內的何志勇還沒放棄，甚至喊出2028禮讓國民黨選總統他立刻退出？陳明義認為，沒有2026就沒有2028，現在討論這個太早，陸陸續續民眾黨在做各縣市議員提名、國民黨各縣市首長也在提名，現在民眾想觀察的是，提出來的人選是不是真的為大家做事，而不是政黨之間提一個人選出來做比較，所以沒有好的2026不可能有好的2028。

至於新北市副市長劉和然也有意爭取參選市長，陳明義說，大家心中有一把尺，從今年7月份開始就不斷有很多聲音出來，「但是到目前為止，議會同仁應該都心有所屬，就靜觀其變，等候選人表態、藍白兩黨候選人都出來後，大家放在檯面上作比較競爭，這樣對選民比較負責任」。