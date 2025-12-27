　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北割頸案湧千萬捐款　受害楊家致謝籲暫停捐款：幫助更需要的人

▲▼新北國中少年割頸案二審宣判，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右），在新北市議員石一佑（中）陪同下出面說明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新北國中少年割頸案二審宣判，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者杜冠霖／台北報導

新北市楊姓少年割頸案，高等法院23日改判郭生12年、林女11年徒刑，受害人楊生父母聲淚俱下，難以接受判決，社會關注之餘，也有大筆善款湧入新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案帳戶暴增至1424萬元餘元。楊生父母昨（26日）晚也透過新北議員石一佑發聲明表示，各界關懷與善款，家屬謹記在心並誠摯道謝，「目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人」。

卓冠廷透露，前日遇到兩年前新北某國中割喉案的被害者家屬楊爸爸。看著他疲憊的身影，心裡一陣酸楚，這兩年來，楊家為了失去的孩子奔走至今，等到的結果卻不盡如人意。

刑事部分，新北地院判殺人的未成年郭男9年，教唆的未成年林女8年。高院審理1年多後，改判郭男12年、林女11年。而民事部分，加害者應賠償938萬，卓冠廷表示，但對楊爸爸來說，這根本無法兌現，女方只還得起140萬，而且是「分期付款」，每月只付一萬元。男方則是兩手一攤，表示沒有能力和解，一毛不還。

卓冠廷表示，原本成績優異的楊同學，是為了照顧姊姊才選擇留在那所學校，卻因此遭遇不幸。剛剛拋磚引玉捐了一萬元，雖然不多，略盡棉薄之力，如果大家行有餘力，可以在2025的最後這幾天，讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。而相關數字也已達標，卓冠廷表示，謝謝各界的愛心，剛剛新北好日子愛心大平台系統更新了，「楊生校園重大事件家庭照護」的數字顯示已經達標。

然而楊生父母也透過民進黨議員石一佑發表聲明表示，各界關懷與善款，家屬謹記在心並誠摯道謝，「目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人」。

楊生父母反覆在聲明中致謝，也向大眾指出，在這個社會的角落仍有許多孩子與家庭默默面對困境與無助，他們或許尚未被看見，卻同樣需要支持才能走過眼前的黑暗，因此衷心希望大眾的愛心可透過合適的捐助管道繼續流動，協助更多等待援助的孩子與家庭，「謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北割頸案暴增至1424萬捐款　楊家致謝籲暫停：幫助更需要的
夥同2男輪暴酒醉女　泰一入獄3年半定讞
日月潭新規定明年上路　違者最高罰100萬
才結婚1年4個月！前女團成員宣布離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拼出線參選2026宜蘭縣長　吳宗憲：走進鄉鎮把地方拚得更好

新北割頸案湧千萬捐款　受害楊家致謝籲暫停捐款：幫助更需要的人

交保後首次！黃國昌辦「為新北應援」活動　柯文哲將出席力挺

批高雄觀光人次、成長率六都墊底　詹江村揭數據

彈劾案投票日出爐！國民黨：中華民國不是賴清德的帝制王國

柯文哲玩AI玩上癮！問Deepseek「維尼在中國是禁忌嗎」被拒答

北捷驚魂未定蔣萬安執意赴上海　康家瑋：棄市民於不顧

劉泰英新書爆「太貪拖垮柯文哲」！沈慶京急通話查證轟：作者亂寫

台美關稅談判結果要來了？行政院：等待美方安排總結會議

鄭麗文鬆口訪陸時程　盼明年上半年見到習近平

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

拼出線參選2026宜蘭縣長　吳宗憲：走進鄉鎮把地方拚得更好

新北割頸案湧千萬捐款　受害楊家致謝籲暫停捐款：幫助更需要的人

交保後首次！黃國昌辦「為新北應援」活動　柯文哲將出席力挺

批高雄觀光人次、成長率六都墊底　詹江村揭數據

彈劾案投票日出爐！國民黨：中華民國不是賴清德的帝制王國

柯文哲玩AI玩上癮！問Deepseek「維尼在中國是禁忌嗎」被拒答

北捷驚魂未定蔣萬安執意赴上海　康家瑋：棄市民於不顧

劉泰英新書爆「太貪拖垮柯文哲」！沈慶京急通話查證轟：作者亂寫

台美關稅談判結果要來了？行政院：等待美方安排總結會議

鄭麗文鬆口訪陸時程　盼明年上半年見到習近平

拼出線參選2026宜蘭縣長　吳宗憲：走進鄉鎮把地方拚得更好

舔胸猥褻女同事！留600萬提款卡還帶她出國贖罪　回國仍挨告

日本靜岡工廠砍人「15人受傷」！　兇手身分曝光：是前員工

「福特改款新房車亮相」對戰TOYOTA Camry！1.5渦輪油電、2.0雙動力

中、美、日都輸了！一國人狂買台灣房產　插旗三大都會區

台中自小客迴轉害機車連環撞！畫面曝光　騎士骨頭岔出搶命中

「你是我的帥老公」不是傳給自己露餡　職軍妻外遇同袍慘了

「機上最爽睡姿」TikTok瘋傳！　專家警告1後果恐致命

新北割頸案湧千萬捐款　受害楊家致謝籲暫停捐款：幫助更需要的人

前NCT泰一入獄3年半定讞！夥同2男輪暴酒醉女　DNA成鐵證

東海直播40分鐘才發現　身上的毛衣竟然會亮！

政治熱門新聞

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

柯文哲AI玩上癮！問Deepseek維尼是禁忌嗎

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

北捷驚魂未定蔣萬安執意赴上海　他轟：棄市民於不顧

被寫成害柯文哲的人！沈慶京：作者亂寫

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

交保後首次！黃國昌辦「為新北應援」活動　柯文哲將出席力挺

批高雄觀光六都墊底　詹江村揭數據

老農年金加碼、憲判可公投推翻、新版助理費除罪化　國會逕付二讀

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

台美關稅「已大致達成共識」　經貿辦：總結會議後對外說明

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

鄭麗文鬆口訪陸時程　盼明年上半年見到習近平

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

更多熱門

相關新聞

藍白提案彈劾賴清德　綠：假彈劾真亂政不審預算當薪水小偷

藍白提案彈劾賴清德　綠：假彈劾真亂政不審預算當薪水小偷

國民黨與民眾黨今（26日）提案彈劾總統賴清德，民進黨發言人李坤城回應，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生。明年度總預算從九月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設。藍白是假彈劾、真亂政，不審總預算，台灣人民已無法忍受。

老農年金加碼、憲判可公投推翻、新版助理費除罪化　國會逕付二讀

老農年金加碼、憲判可公投推翻、新版助理費除罪化　國會逕付二讀

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

賴清德嗆藍白總預算要在年底前審完　粉專打臉：2017到2023年都超過

賴清德嗆藍白總預算要在年底前審完　粉專打臉：2017到2023年都超過

陳亭妃不滿「不明民調」攪局通報黨中央　民進黨：未發布任何內參

陳亭妃不滿「不明民調」攪局通報黨中央　民進黨：未發布任何內參

關鍵字：

割頸案高院判決善款募集家庭照護社會關懷民進黨卓冠廷石一佑

讀者迴響

熱門新聞

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母

職場奴性最強星座Top3

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

張文5台手機+平板＋電腦　最貴是ROG筆電

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面