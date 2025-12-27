新北割頸案湧千萬捐款　受害楊家致謝籲暫停捐款：幫助更需要的人

▲新北國中少年割頸案二審宣判，被害家屬楊爸爸（左）、楊媽媽（右）。（圖／記者吳銘峯攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市楊姓少年割頸案，高等法院23日改判郭生12年、林女11年徒刑，受害人楊生父母聲淚俱下，難以接受判決，社會關注之餘，也有大筆善款湧入新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案帳戶暴增至1424萬元餘元。楊生父母昨（26日）晚也透過新北議員石一佑發聲明表示，各界關懷與善款，家屬謹記在心並誠摯道謝，「目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人」。

卓冠廷透露，前日遇到兩年前新北某國中割喉案的被害者家屬楊爸爸。看著他疲憊的身影，心裡一陣酸楚，這兩年來，楊家為了失去的孩子奔走至今，等到的結果卻不盡如人意。

刑事部分，新北地院判殺人的未成年郭男9年，教唆的未成年林女8年。高院審理1年多後，改判郭男12年、林女11年。而民事部分，加害者應賠償938萬，卓冠廷表示，但對楊爸爸來說，這根本無法兌現，女方只還得起140萬，而且是「分期付款」，每月只付一萬元。男方則是兩手一攤，表示沒有能力和解，一毛不還。

卓冠廷表示，原本成績優異的楊同學，是為了照顧姊姊才選擇留在那所學校，卻因此遭遇不幸。剛剛拋磚引玉捐了一萬元，雖然不多，略盡棉薄之力，如果大家行有餘力，可以在2025的最後這幾天，讓楊爸爸知道，這個社會沒有遺忘他們。而相關數字也已達標，卓冠廷表示，謝謝各界的愛心，剛剛新北好日子愛心大平台系統更新了，「楊生校園重大事件家庭照護」的數字顯示已經達標。

然而楊生父母也透過民進黨議員石一佑發表聲明表示，各界關懷與善款，家屬謹記在心並誠摯道謝，「目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人」。

楊生父母反覆在聲明中致謝，也向大眾指出，在這個社會的角落仍有許多孩子與家庭默默面對困境與無助，他們或許尚未被看見，卻同樣需要支持才能走過眼前的黑暗，因此衷心希望大眾的愛心可透過合適的捐助管道繼續流動，協助更多等待援助的孩子與家庭，「謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方」。