懶人包／楠梓左營參選人數爆炸！11人搶攻1席　高雄區域立委候選人名單出爐





▲高雄統一夢時代。（圖／資料照／交通部觀光局）

記者袁茵／高雄報導

第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，高雄市8個選區共有51人登記參選。其中以第3選區登記人數為最多，總共11人完成登記，其中包括為了看板沒放上跟自家總統候選人合照，進而互相爭吵的藍綠兩黨立委候選人黃昭順、劉世芳，還有因為「誰摔死了李新」而跟黃昭順槓上的郭新政，戰況十分激烈。

●高雄市第1選舉區（大社區、大樹區、燕巢區、阿蓮區、田寮區、旗山區、內門區、美濃區、杉林區、甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區、那瑪夏區）

邱議瑩 女 民主進步黨

王齡嬌 女 中國國民黨

羅鼎城 男 台灣民眾黨

黃綉晶 女 親民黨

晏揚清 男 台灣工黨

●高雄市第2選舉區（茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區）

邱志偉 男 民主進步黨

黃韻涵 女 中國國民黨

李柏融 男 台灣維新

●高雄市第3選舉區（楠梓區、左營區）

黃昭順 女 中國國民黨

郭新政 女 無

李郭秋蘭 女 宗教聯盟

蘇博廷 男 親民黨

鄭品娟 女 國會政黨聯盟

湯金全 男 無

劉世芳 女 民主進步黨

王貴雄 男 興中同盟會

柳淑芳 女 台灣獨立黨

莊貽量 男 台灣民眾黨

莊于萱 女 喜樂島聯盟

●高雄市第4選舉區（大寮區、林園區、鳥松區、仁武區）

黃兆呈 男 台灣維新

孫蓬逸 男 台澎黨

徐慶煌 男 中國國民黨

周凱崙 男 無

林岱樺 女 民主進步黨

●高雄市第5選舉區（三民區、苓雅區8里）

黃柏霖 男 中國國民黨

李昆澤 男 民主進步黨

李佳玲 女 台灣民眾黨

●高雄市第6選舉區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區61個里）

趙天麟 男 民主進步黨

李鎔任 男 國會政黨聯盟

劉仙娥 女 勞動黨

劉哲嘉 男 台澎黨

李建輝 男 台灣維新

陳美雅 女 中國國民黨

吳佩蓉 女 無

林鴻正 男 喜樂島聯盟

周金榜 男 無

吳益政 男 親民黨

●高雄市第7選舉區（鳳山區）

葉鳳強 男 無

秦詩雁 女 親民黨

陳惠敏 女 時代力量

吳青木 男 台澎黨

李雅靜 女 中國國民黨

許智傑 男 民主進步黨

林杰正 男 無

●高雄市第8選舉區（前鎮區、小港區、旗津區）

賴瑞隆 男 民主進步黨

陳麗娜 女 中國國民黨

敖博勝 男 台灣民眾黨

蔡媽福 男 宗教聯盟

●高雄市山地原住民

伊斯坦大．貝雅夫．正福Istanda．Paingav 男 無

撒卡伊 男 台澎黨

林曉婷 女 無

►超越藍綠，就靠她了