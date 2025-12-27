　
地方 地方焦點

冬茶香氣濃郁　阿里山高山茶成過年首選禮品

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社冬季高山優良茶頒獎 嘉義業者獲得各界好評 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社冬季高山優良茶頒獎 嘉義業者獲得各界好評 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

保證責任嘉義縣阿里山茶葉生產合作社今(27)日在番路鄉仁義湖岸大酒店舉辦「2025年冬季台灣高山烏龍茶優良茶頒獎典禮暨展售會」。嘉義縣長翁章梁親自出席並頒發匾額，對獲獎者表示祝賀，並勉勵業者持續努力，保持優異表現。

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社冬季高山優良茶頒獎 嘉義業者獲得各界好評 。（圖／記者翁伊森攝）

根據比賽評審報告顯示，本次參賽的烏龍組特等茶樣外觀勻整墨綠緊結，水色蜜綠清澈明亮，茶湯屬於清爽甘甜型，帶有淡淡蘭花香及梨子果香，並有類似甘露梨水果的清爽甘甜，細緻度、純淨度佳。金萱組特等茶樣則外觀勻整墨綠圓緊，水色蜜綠澄清明亮，茶湯清甜、帶有淡淡七里香香氣，以及金萱品種特有的奶粉奶香，茶湯濃稠度佳、具餘韻感整體平衡感非常好。

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社冬季高山優良茶頒獎 嘉義業者獲得各界好評 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，阿里山茶業已發展近50年，並成功傳承至第三代。近年來，許多年輕人選擇返鄉從事茶葉及咖啡栽種，這不僅顯示出嘉義農業的傳承，更代表了農業發展的良性循環。每年，嘉義縣都會舉辦冬季茶葉比賽，獲獎的茶品在市場上具有極高的流通率，是送禮的最佳選擇。

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社冬季高山優良茶頒獎 嘉義業者獲得各界好評 。（圖／記者翁伊森攝）

翁縣長提到，今年「2025高山茶都．嘉義」活動吸引了近30萬人參與，顯示出台灣民眾對茶文化的深厚熱愛。他特別感謝所有獲獎業者，並讚揚他們在推動阿里山高山茶業發展方面的努力，為維持優良的市場口碑做出了重要貢獻。

他進一步指出，冬茶的生長速度較為緩慢，因此茶葉所展現出的香氣與醇厚口感通常比其他季節的茶更為優秀，是送禮的最佳選擇。他強烈建議民眾在過年期間購買阿里山高山茶，作為贈送親友的禮品，並與親朋好友一同分享這份珍貴的美好。

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社冬季高山優良茶頒獎 嘉義業者獲得各界好評 。（圖／記者翁伊森攝）

阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻表示，在比賽結果揭曉當天，大部分茶葉便已銷售一空。不過，合作社每年都會保留約兩成的存貨，專供國內外熱愛高山茶的茶友。她歡迎民眾透過網路或LINE聯絡詢問，購買這些優質茶品。

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社冬季高山優良茶頒獎 嘉義業者獲得各界好評 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 阿里山茶葉生產合作社冬季高山優良茶頒獎 嘉義業者獲得各界好評 。（圖／記者翁伊森攝）

冬茶香氣濃郁　阿里山高山茶成過年首選禮品

阿管處冬季茶會人氣爆棚　外國旅客驚艷

阿管處冬季茶會人氣爆棚　外國旅客驚艷

由交通部觀光署阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）推動的「2025 阿里山四季茶旅」品牌邁入第 8 年，冬季茶會於114年11 月 29 -30日在雲霧輕繞的奮起湖展演場溫暖登場。冬季茶會以「茶鄉足跡」為主題，沿著阿里山林業鐵路的軌跡，引領旅人走入山城老街巷弄，在茶香與冬日氛圍交織的場域中，展開一場兼具文化深度與山林質感的季節茶事體驗。

阿里山高山茶特等茶展售競賽結果

阿里山高山茶特等茶展售競賽結果

嘉義縣茶產業展　聚焦高山茶職人精神

嘉義縣茶產業展　聚焦高山茶職人精神

買緬甸茶「假冒台灣高山茶」！知名茶商撈百萬慘了

買緬甸茶「假冒台灣高山茶」！知名茶商撈百萬慘了

阿里山茶葉生產合作社春季茶比賽 　拍賣款項捐助寒冬送暖

阿里山茶葉生產合作社春季茶比賽 　拍賣款項捐助寒冬送暖

