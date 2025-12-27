定調2童踢足球衝突「非霸凌」　賴瑞隆甩風波車掃衝刺選戰

▲立委賴瑞隆澄清家人爭議「非霸凌」，出示雙方共同聲明。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆，其兒子疑涉校園霸凌，引發社會關注，賴瑞隆今（27）日指出，上週六有與對方家人孩子再次見面致歉，雙方達成三項共識，認定雙方是「足球衝突事件非霸凌案」，呼籲外界別標籤化孩子。面對初選在即，孩子霸凌案也翻篇，賴瑞隆下午將前往大岡山車掃，在最後關頭全力衝刺選情。

賴瑞隆下午親自出面說明，上個禮拜六他再次跟女童的母親見面，也讓兩方小孩子也見了面，同時再次地表達了歉意，經過雙方的溝通跟說明之後，雙方也都了解到了確實有相當多誤解，所以在這個禮拜也完成了相關調和的程序。

雙方也認為，對於社會間的歧異部分，甚至誤解的部分，有必要對社會做一些說明，因此昨天共同擬定了一個聲明，希望讓社會各界了解事實的真相，同時也不要造成錯誤的一些傳遞。

▲賴瑞隆日前與女童媽媽見面道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆強調，雙方都認為這是一個8歲孩子間因為足球而產生的衝突，並不是霸凌事件，但是這段時間以來，幾乎全部媒體跟社會各界都用霸凌去定義，這個並不是事實。他重申，這是一個因為足球引起的衝突事件，隔天之後孩子們也都玩在一起了，它並不是霸凌的事件。

另外，賴瑞隆說，這段時間以來，有部分媒體跟名嘴，不斷地去標籤化孩子們，這個是不正確的，同時也是傷害到孩子，傷害到這些未成年的孩子，傷害到8歲的孩子們，他喊話，不要再去標籤化孩子，這會影響到孩子一輩子的身心發展，這是不公平的，這並不是事實，也違反兒少法的相關規定。

賴瑞隆也提到，部分媒體的不實報導裡面有許多事實都不正確，包括裡面很多的細節，雙方的父母都不方便對外去做說明，不是事實的報導，也造成了孩子們相當大的一個傷害，造成了雙方孩子的一個影響。

▲賴瑞隆家人霸凌案翻篇，下午岡山車掃衝刺選戰。（圖／記者賴文萱攝）

他最後再次呼籲，部分媒體應該要善盡社會的責任，善盡求證的責任，孩子是我們國家重要資產，兒少法有清楚的一些明確的保護。任何的媒體都應該善盡媒體公器的責任，不應該讓不實的報導延續。

家人霸凌案翻篇，賴瑞隆也把握關頭最後衝刺，下午將前往大岡山進行車掃，他表示，縣區是他要加強的重點，希望更多鄉親支持賴瑞隆、肯定賴瑞隆，讓大家更認識他。

今日經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：

1、本衝突事件非霸凌案。

2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。

3、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

雙方家長共擬聲明指出，近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。

令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的。避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。

我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

▼立委賴瑞隆先前談及家人事件哭了。（ETtoday資料照／記者吳世龍攝）