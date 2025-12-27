　
割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬！網喊：快搬家

網搜小組／劉維榛報導

割頸案二審宣判，郭姓乾哥與林姓乾妹分別被判處12年、11年徒刑，預期將重判30年的受害者父母難以接受，氣得楊父悲痛向兒子喊對不起。而新北市社會局在案件發生之初，替楊家設有家庭照護，如今靠著網友暖心援助之下，短短幾天衝到1424萬，引發網友直呼「默默搬家好好生活」、「可見民眾有多憤怒」。

死者楊生其實成績優異，是為了照顧身障姊姊而放棄讀明星國中，未料2023年12月25日，郭姓少年為替林姓少女出氣，竟持刀刺殺同校國中生，一審將郭及林各判9年、8年，上訴後，二審台灣高等法院23日將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年。

楊家個資全被兇嫌家屬知道

楊父激動痛批，兇手兩人毫無悔意，進法庭都是「大搖大擺」，是在法官引導他們道歉前，這種態度叫他怎麼接受，然而《少事法》卻是在保護這些人，被害人通通沒被保護到，痛批「少事法到底是什麼惡法？」

不僅如此，楊父更擔憂直言，《少事法》規定服刑超過1/3就可以請求假釋，也就是郭姓乾哥就算判刑12年，服刑4年後，假釋出來還不到18歲，「可以繼續殺人，再繼續關4年」，而他一直要求法官要加重量刑，「我可能是第一個被殺的」。

另外民事部分，加害者應賠償938萬，卓冠廷表示，但對楊爸爸來說，這根本無法兌現，女方只還得起140萬，而且是「分期付款」，每月只付一萬元。男方則是兩手一攤，表示沒有能力和解，一毛不還。

▲新北少年割頸案被害人父母，楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

▲楊爸爸楊媽媽公開批評兇嫌沒有悔意。（圖／記者吳銘峯攝）

全台暖心響應　善款暴衝破1424萬

消息曝光後，許多網友在Threads發起實質援助，發現新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案尚未達標，結果短短幾天就從78%一路衝到285%，募款額暴增至1424萬元。各界也紛紛喊話「希望楊家人拿到捐款後，先默默搬家好好生活」、「這是一場長期抗戰，楊爸楊媽加油」、「打官司要花很多錢的，甚至楊爸爸都沒法工作」、「搬家、改名、改身分證字號、換手機」、「昨天捐款時還很擔心怎麼才72%達成率，原來是捐款湧現，來不及消化統計」、「可見民眾有多憤怒」。

楊家發聲致謝　呼籲暫停捐款

對此，楊生父母也透過民進黨議員石一佑發表聲明表示，各界關懷與善款，家屬謹記在心並誠摯道謝，「目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人」。

楊生父母反覆在聲明中致謝，也向大眾指出，在這個社會的角落仍有許多孩子與家庭默默面對困境與無助，他們或許尚未被看見，卻同樣需要支持才能走過眼前的黑暗，因此衷心希望大眾的愛心可透過合適的捐助管道繼續流動，協助更多等待援助的孩子與家庭，「謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方」。

▼各界湧入善款。（圖／翻攝新北市好日子愛心大平台）

▲▼ 。（圖／翻攝新北市好日子愛心大平台）

