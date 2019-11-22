懶人包／台南區域立委候選人名單出爐　第1選區競爭最激烈！

▲台南孔廟。（圖／ETtoday資料照）
記者袁茵／台南報導
第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，台南市6個選區共有31人登記參選，其中第1選區是7人搶1席，而第2選區則是參選人數最少的區域。
●台南市第1選舉區（後壁、白河、新營、鹽水、柳營、東山、六甲、下營、北門、學甲、將軍）
蔡育輝 男 中國國民黨
黃天辰 男 台灣民意黨
康淑敏 女 中華聯合黨
賴惠員 女 民主進步黨
蘇志仁 男 宗教聯盟
顏耀星 男 台灣民眾黨
蔡承攸 男 合一行動聯盟
●台南市第2選舉區（七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化）
李武龍 男 中國國民黨
郭國文 男 民主進步黨
王章記 男 宗教聯盟
●台南市第3選舉區（安南、北區）
童小芸 女 中國國民黨
陳亭妃 女 民主進步黨
鄧秀寶 女 親民黨
陳西安 男 無
●台南市第4選舉區（新市、永康、新化）
温米樂 男 圓黨
林志文 男 一邊一國行動黨
林燕祝 女 中國國民黨
林宜瑾 女 民主進步黨
林淑娟 女 宗教聯盟
蔡明峰 男 無
●台南市第5選舉區（安平、中西、南區、東區成大里等16里）
蔡淑惠 女 中國國民黨
林義豐 男 無
林俊憲 男 民主進步黨
陳致曉 男 無
李伯利 男 安定力量
吳炳輝 男 無
●台南市第6選舉區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區小東里等29里）
洪秀柱 女 中國國民黨
翁語含 女 台灣維新
王定宇 男 民主進步黨
李晉豪 男 安定力量
唐宇姮 女 台澎黨