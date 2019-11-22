懶人包／台南區域立委候選人名單出爐　第1選區競爭最激烈！





▲台南孔廟。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台南報導

第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，台南市6個選區共有31人登記參選，其中第1選區是7人搶1席，而第2選區則是參選人數最少的區域。

●台南市第1選舉區（後壁、白河、新營、鹽水、柳營、東山、六甲、下營、北門、學甲、將軍）

蔡育輝 男 中國國民黨

黃天辰 男 台灣民意黨

康淑敏 女 中華聯合黨

賴惠員 女 民主進步黨

蘇志仁 男 宗教聯盟

顏耀星 男 台灣民眾黨

蔡承攸 男 合一行動聯盟

●台南市第2選舉區（七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化）

李武龍 男 中國國民黨

郭國文 男 民主進步黨

王章記 男 宗教聯盟

●台南市第3選舉區（安南、北區）

童小芸 女 中國國民黨

陳亭妃 女 民主進步黨

鄧秀寶 女 親民黨

陳西安 男 無

●台南市第4選舉區（新市、永康、新化）

温米樂 男 圓黨

林志文 男 一邊一國行動黨

林燕祝 女 中國國民黨

林宜瑾 女 民主進步黨

林淑娟 女 宗教聯盟

蔡明峰 男 無

●台南市第5選舉區（安平、中西、南區、東區成大里等16里）

蔡淑惠 女 中國國民黨

林義豐 男 無

林俊憲 男 民主進步黨

陳致曉 男 無

李伯利 男 安定力量

吳炳輝 男 無

●台南市第6選舉區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區小東里等29里）

洪秀柱 女 中國國民黨

翁語含 女 台灣維新

王定宇 男 民主進步黨

李晉豪 男 安定力量

唐宇姮 女 台澎黨

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