快訊／搬200公斤水晶洞「突然倒下來」2人被砸　19歲工人慘死

▲新北五股2名工人，搬運過程中遭水晶洞砸中，1人經搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市五股區今天（27日）中午12時許，外寮路一處鐵皮工廠發生工安意外。當時負責搬運水晶洞藝品工人，準備從倉庫搬運上車時，水晶洞不明原因發生傾倒，直接砸中下方搬運工頭部，當場血流滿地、失去意識，而另名工人腳部也遭壓傷，2名工人都由救護車送醫治療，而頭部遭砸的工人，經搶救仍宣告不治。

據了解，意外現場鐵皮屋為藝品店倉庫，平時存放各式大型擺設藝品。今天中午接獲指定的2名搬運工人，到五股外寮路的倉庫，搬運一只高170公分、寬60公分，重量約200公斤的巨型水晶洞藝品，準備送往台北市某藝品店。但在準備搬運上貨車時，水晶洞卻不明原因發生晃動，直接從後車斗掉落。

▲新北五股鐵皮工廠內，擺放藝品店的各式藝品。（圖／記者陸運陞翻攝）

水晶洞掉落時，直接砸中搬運工19歲余男頭部，當場血流滿地同時失去呼吸心跳，另名搬運工46歲余男腳部也壓傷，但強忍疼痛撥打119報案；救護人員抵達，將命危的余男包紮止血，並隨即將2人送往林口長庚治療，但經搶救命危的余男仍宣告不治，而另名則自行就醫後已無大礙，目前警方正釐清意外原因。