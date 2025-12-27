政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

▲總統賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院拍板《兩岸人民關係條例》修法，立委及公務員赴中國大陸交流全面採許可制。國民黨團今（27日）表示，面對兩岸交流與競爭，賴政府連讓公務員去中國大陸看看的勇氣都沒有，這是台灣人民的不幸。對比前總統陳水扁，賴清德比開放兩岸小三通、包機直航的陳水扁都不如。

國民黨團表示，限制交流就是邁向獨裁的開始。當看小紅書要翻牆，未來國人赴陸是否要回到過去由香港或日、韓中轉的日子，賴清德活成自己最討厭的樣子。

國民黨團提到，明天是台北、上海雙城論壇舉辦的日子，今年的上海雙城論壇也是被賴政府百般刁難下，只能在年底的倒數時刻，縮短時程舉行。光這件事就凸顯了賴清德對自己失政無能的自卑與缺乏自信。

國民黨團指出，過去是中國大陸限制一般民眾出國觀光、考察，結果現在卻是號稱自由民主台灣的賴清德開始搞鎖國。國民黨團必須嚴正指出，只有透過兩岸實質交流才能降低敵意、增進互信、避免誤判、增進溝通。如果賴清德對自己的帶領的中華民國有信心，為何害怕交流？不要忘了全台最高層級的共諜就出自總統府，就在你賴清德身邊。

國民黨團問賴清德，在你企圖立法限制公務員及立委赴陸之前，要不要好好清理總統府內的共諜，總統府出共諜，現在有任何人負起政治責任了嗎？總統府現在共諜都肅清了嗎？總統賴清德要不要先向國人說清楚，講明白？

