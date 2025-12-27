　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

▲▼總統賴清德赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院拍板《兩岸人民關係條例》修法，立委及公務員赴中國大陸交流全面採許可制。國民黨團今（27日）表示，面對兩岸交流與競爭，賴政府連讓公務員去中國大陸看看的勇氣都沒有，這是台灣人民的不幸。對比前總統陳水扁，賴清德比開放兩岸小三通、包機直航的陳水扁都不如。

國民黨團表示，限制交流就是邁向獨裁的開始。當看小紅書要翻牆，未來國人赴陸是否要回到過去由香港或日、韓中轉的日子，賴清德活成自己最討厭的樣子。

國民黨團提到，明天是台北、上海雙城論壇舉辦的日子，今年的上海雙城論壇也是被賴政府百般刁難下，只能在年底的倒數時刻，縮短時程舉行。光這件事就凸顯了賴清德對自己失政無能的自卑與缺乏自信。

國民黨團指出，過去是中國大陸限制一般民眾出國觀光、考察，結果現在卻是號稱自由民主台灣的賴清德開始搞鎖國。國民黨團必須嚴正指出，只有透過兩岸實質交流才能降低敵意、增進互信、避免誤判、增進溝通。如果賴清德對自己的帶領的中華民國有信心，為何害怕交流？不要忘了全台最高層級的共諜就出自總統府，就在你賴清德身邊。

國民黨團問賴清德，在你企圖立法限制公務員及立委赴陸之前，要不要好好清理總統府內的共諜，總統府出共諜，現在有任何人負起政治責任了嗎？總統府現在共諜都肅清了嗎？總統賴清德要不要先向國人說清楚，講明白？
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南京東路意外！一氧化碳中毒　同事爬出地面求救
總經理報好康！80歲岳母買股「慘賠2萬」還被判刑
王ADEN案外案！社團師「撕女學生胸前口袋」遭停職
快訊／雙刀男逛大街！民眾嚇壞報警　遭壓制逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德質疑「鄭習會」有條件　鄭麗文：別以小人之心度君子之腹

定調2童踢足球衝突「非霸凌」　賴瑞隆甩風波車掃衝刺選戰

黃國昌辦新北應援暖身2026　陳明義：藍白合是人民期待

赴台南視察無人機防災成果　蕭美琴：科技與人的結合讓國家更具韌性

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

彰化民調爭議！邱建富揚言脫黨參選奱「相信民調」　過程曝光

快訊／大逆轉！賴瑞隆兒校園衝突　雙方家長共同聲明：非霸凌案

藍營禮讓高虹安參選竹市長　他分析：再讓「嘉義市」可向白營討人情

強化社區應變天災　內政部：今年防災士完訓人數可達11萬

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

潘瑋柏直播簽名「餓到向粉絲求救」　被提醒「不要簽錯」下秒就出包！XD

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

賴清德質疑「鄭習會」有條件　鄭麗文：別以小人之心度君子之腹

定調2童踢足球衝突「非霸凌」　賴瑞隆甩風波車掃衝刺選戰

黃國昌辦新北應援暖身2026　陳明義：藍白合是人民期待

赴台南視察無人機防災成果　蕭美琴：科技與人的結合讓國家更具韌性

政院修兩岸條例限制立委赴陸　國民黨團嗆：賴清德連陳水扁都不如

賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看

彰化民調爭議！邱建富揚言脫黨參選奱「相信民調」　過程曝光

快訊／大逆轉！賴瑞隆兒校園衝突　雙方家長共同聲明：非霸凌案

藍營禮讓高虹安參選竹市長　他分析：再讓「嘉義市」可向白營討人情

強化社區應變天災　內政部：今年防災士完訓人數可達11萬

黃子韜婚後2個月胖到90kg！放閃揭發福原因　身材遭同行當眾調侃　

樂天新MC雪地穿超辣！泳裝中間挖空「蹦出超兇上圍」事業線被看光

長照3.0推「無牆醫院」　奇美醫院醫照一體把照護送進家門

北市地下道意外！工人一氧化碳中毒昏迷　同事爬出地面求救

賴清德質疑「鄭習會」有條件　鄭麗文：別以小人之心度君子之腹

讓加害者受重罰！JYP大動作告Stray Kids黑粉　強調：不接受和解

背上人命消失幕前！韓媒選2025劣跡藝人　金秀賢、李陳鎬並列冠軍

劉宇寧爆1年沒拍戲「為了爭一番」！　霸氣反擊：我的價值不用這來證明

台灣最大橄欖球盛宴　元坤盃七人制國際邀情賽火熱開打

台北港2砂石車對撞「車頭爛毀」畫面曝　駕駛受困救出急送醫

【仙境現身】玉山、合歡山下雪啦！ 武嶺1.3度一片白茫茫

政治熱門新聞

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

柯文哲AI玩上癮！問Deepseek維尼是禁忌嗎

北捷驚魂未定蔣萬安執意赴上海　他轟：棄市民於不顧

騎車滑手機、行駛間吸菸　罰鍰1200元

被寫成害柯文哲的人！沈慶京：作者亂寫

老農年金加碼、憲判可公投推翻、新版助理費除罪化　國會逕付二讀

新北割頸案湧千萬捐款　受害楊家致謝籲暫停捐款：幫助更需要的人

三共識「非霸凌」賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝

交保後首次！黃國昌辦「為新北應援」活動　柯文哲將出席力挺

批高雄觀光六都墊底　詹江村揭數據

國民黨禮讓高虹安選竹市　陳學聖質疑：這算哪門子藍白合

政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

服氣了！才放話不排除脫黨參選　邱建富認民調公平公正「要團結」

更多熱門

相關新聞

政院聲請停砍年金釋憲　藍委批：昔可砍如今不能！民進黨別搞雙標

政院聲請停砍年金釋憲　藍委批：昔可砍如今不能！民進黨別搞雙標

立法院日前通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等反年改修法；行政院長卓榮泰26日表示，政院就會履行義務與責任，副署讓法案生效，並且即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。國民黨立委許宇甄指出，當年年改期間，大法官以釋憲宣告「調降軍公教退休金合憲」，理由在於立法政策裁量與財政永續考量；那麼，在今日由立法院依法決定「停止調降退休金」，難道反而會構成違憲？年改不能有雙重標準。

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案

陸黨媒提及國眾兩黨彈劾賴清德案

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

彈劾案投票日出爐！國民黨：別再躲總統府

從司法崩壞到民主獨裁

從司法崩壞到民主獨裁

立委赴陸須審查　梁文傑：修法將遇大障礙

立委赴陸須審查　梁文傑：修法將遇大障礙

關鍵字：

政院兩岸條例立委國民黨團賴清德陳水扁

讀者迴響

熱門新聞

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

小煜「超辣前妻」深夜全說了！

王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

夫妻住飯店都在做什麼？　答案爆共鳴

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

割頸乾哥「賠償一毛都不給」　楊家善款衝到1424萬

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

職場奴性最強星座Top3

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

更多

最夯影音

更多
Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面