「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

記者葉國吏／綜合報導

YouTuber黑男23日發佈的影片，其中一位在信義區日本留學生，透露擇偶標準是「DDD（大鵰鵰）」，經媒體報導後引起討論。這位日本女留學生身分也被起底，近日她也發表回應，同時也有更多大尺度照片曝光。

▲日本女留學生受訪坦承喜歡「DDD」，身分是大尺度女模宇佐美りな（麗奈）。（圖／翻攝臉書／黑男邱比特／IG／usamirina330）

[廣告]請繼續往下閱讀...

女留學生擇偶條件「DDD」 自嘲大籠包

訪談過程中，黑男詢問她喜歡什麼類型的男性時，女學生竟語出驚人地回答「大鵰鵰」，讓黑男當場笑翻，在被追問是否有其他要求，她沒有片刻猶豫，甜笑直回「只有大鵰鵰」。

▲宇佐美りな（麗奈）。（圖／翻攝Threads／usamirina330）

▲▼宇佐美りな（麗奈）。（圖／翻攝IG／usamirina330）

後來，他們聊到台灣美食的話題，女學生表示，最愛吃的是小籠包；沒想到，她緊接著在自己胸前比劃，自封為「大籠包」，甚至在面對黑男好奇詢問胸部的真實性時，女學生竟當場大方抖動，態度相當自然坦率。

女學生身分為大尺度女模 火辣照片曝光

女學生的Threads被挖出，原來是一位大尺度日本女模「宇佐美りな（麗奈）」，擁有5.9萬粉絲，事後她也發文「最近被台灣的大媒體報導，所以再次分享…我已經從台灣留學回來，現在在日本生活。在語言留學的同時，傍晚會和當地的朋友一起玩，度過了充實的日子。主要的目的是希望能和眾多的台灣粉絲們建立起良好的溝通。我心中充滿了想要再次前往台灣的感覺，但現在在工作確定之前只能忍耐…笑。期待能和大家見面的那一天」。從她的IG上可以看到更多大尺度照片，IG也有跟台北101的合照等。