「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

記者葉國吏／綜合報導　

YouTuber黑男23日發佈的影片，其中一位在信義區日本留學生，透露擇偶標準是「DDD（大鵰鵰）」，經媒體報導後引起討論。這位日本女留學生身分也被起底，近日她也發表回應，同時也有更多大尺度照片曝光。

▲▼宇佐美りな（麗奈）。（圖／翻攝IG）

▲日本女留學生受訪坦承喜歡「DDD」，身分是大尺度女模宇佐美りな（麗奈）。（圖／翻攝臉書／黑男邱比特／IG／usamirina330）

女留學生擇偶條件「DDD」　自嘲大籠包
訪談過程中，黑男詢問她喜歡什麼類型的男性時，女學生竟語出驚人地回答「大鵰鵰」，讓黑男當場笑翻，在被追問是否有其他要求，她沒有片刻猶豫，甜笑直回「只有大鵰鵰」。

▲▼宇佐美りな（麗奈）。（圖／翻攝IG）

▲宇佐美りな（麗奈）。（圖／翻攝Threads／usamirina330）

▲▼宇佐美りな（麗奈）。（圖／翻攝IG）

▲▼宇佐美りな（麗奈）。（圖／翻攝IG／usamirina330）

▲▼宇佐美りな（麗奈）。（圖／翻攝IG）

後來，他們聊到台灣美食的話題，女學生表示，最愛吃的是小籠包；沒想到，她緊接著在自己胸前比劃，自封為「大籠包」，甚至在面對黑男好奇詢問胸部的真實性時，女學生竟當場大方抖動，態度相當自然坦率。

在 Threads 查看

女學生身分為大尺度女模　火辣照片曝光
女學生的Threads被挖出，原來是一位大尺度日本女模「宇佐美りな（麗奈）」，擁有5.9萬粉絲，事後她也發文「最近被台灣的大媒體報導，所以再次分享…我已經從台灣留學回來，現在在日本生活。在語言留學的同時，傍晚會和當地的朋友一起玩，度過了充實的日子。主要的目的是希望能和眾多的台灣粉絲們建立起良好的溝通。我心中充滿了想要再次前往台灣的感覺，但現在在工作確定之前只能忍耐…笑。期待能和大家見面的那一天」。從她的IG上可以看到更多大尺度照片，IG也有跟台北101的合照等。

12/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

更冷天氣要來了　鄭明典1圖示警：第二周北風更強

日月潭風景特定區「禁放煙火」明年上路　違者最高罰100萬

台鐵新竹六家線電車線異常　南下北上列車都延誤

玉山清晨降雪「積雪1.5公分」　銀白美景曝

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

冷氣團發威！　合歡山積雪30公分

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

台大「小福樓」年底結束營業　校友嘆：共同記憶又少一個

炎亞綸待過「家寧群組」2分鐘被踢　陳沂提3疑點：你們買單？

王Aden風波！街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」　被轟送上台卻卸責

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

黃金獵犬聽爸呼喚卻找不到人　焦急來回搜索喊三次才發現XD

北捷北門站乘客大奔逃　鞋子、行李灑滿地　專家提醒3步驟保命

理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」嗆聲　驚險壓制畫面曝

苗栗柴刀男隨機砍人！吸毒吸到腦袋壞掉　闖超商自摔畫面曝

人死的不夠多要趕進度！國立大學碩生PO文恐嚇　桃檢2天起訴

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

聖誕夜解鎖新姿勢出事了　腫成紫茄子嚇壞

日本部落客爽嗑台版親子丼！台人見照片笑了

下週可能「寒流」來襲！　東北季風來跨年

年底衝日本「必去1店」松葉蟹吃到飽！台灣人激推

明天低溫仍探12度　下周二起北東濕冷4天

快訊／全台多地急凍又颳風！12縣市發布「強風特報」

今天回溫　跨年天氣曝光

補教師家族12年受傷500次　詐保2800萬

摩鐵激鬥人妻賠250萬！台中房仲哥再約她戰溫泉旅館...又賠280萬

無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

「好可憐的警察小姐姐」　合歡山女警都沒移動被關注

她昔是洗頭小妹　如今成三屆金曲歌后！

王Aden公審女學生　家長還原關鍵真相

七夕婚才1年4個月！高山一實震撼宣布離婚

知名內衣「5點厭女行銷」被炎上　負責人道歉

董事長樂團吉董大哥爆猝逝　不敢告知失智老母

職場奴性最強星座Top3

鍾明軒遊歐退稅遭拒！店員「單據打成中國」

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

王Aden風波　街舞老師爆「撕女學生胸前口袋」

張文5台手機+平板＋電腦　最貴是ROG筆電

「只愛DDD」日本留學生是女模！　大尺度辣照曝光

