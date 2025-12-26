帶女友吃會員制無菜單料理「18道不到300塊」！地點曝全笑翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

最近有網友發文，稱他帶女友去吃「會員制無菜單料理」，從前菜、開胃菜、湯品、主食、副餐、飯後甜點到飲料和酒品都吃到了，共 18 道料理，一餐吃下來卻只要287元。仔細一看才發現，原來兩人是去逛了一趟好市多，除了買的濃湯、烤雞腿等熟食，其他都是試吃，幽默分享立刻引發熱議。

原PO在Threads發文「帶小女朋友去吃會員制無菜單，從前菜、開胃菜、湯品、主食、副餐、飯後甜點到飲料和酒品，全套共 18 道」，文中附上照片，並在留言處曝光價格，「如果每個月都去=『113（無菜單套餐）+460（加價項目）+0%服務費 』/2（一人）」，一個人約287元。

逛一圈「無菜單料理餐廳」 前菜、主食、甜點全都有

從照片中可見，兩人嚐了清湯嫩煮時蔬娃娃菜、主廚精選水蓮時蔬、法式低溫熟成雞胸等菜品，還品酒窖精選紅葡萄酒等酒，享用絲絨奶油小蛋糕杯等甜點。不過，仔細一看會發現，原來兩人其實是在逛好市多，上面吃到的都是好市多試吃品。

而原PO算的價格，正是好市多年費1350元平均下來，每月約113元，再加上現場實際加購的濃湯、烤雞腿、沙拉等約460元，換算後若每個月都來，一人平均只要287元，還標榜「0%服務費」。

取名超有哏 全場笑翻：真．會員制無菜單

原PO也發揮創意，幫實際吃到的試吃與商品「美化菜名」，包括「法式奶油蛤蜊菌菇濃湯」、「普羅旺斯香草低溫烤雞腿」、「經典凱薩沙拉佐帕瑪森薄片」、「酒窖精選紅葡萄酒」、「海鹽香煎嫩海魚」、「海味慢煮小卷粉絲」等等，從鹹食、甜點到飲品全都有。

貼文曝光後引來大批網友留言朝聖，不少人笑到不行，直呼，「這比AA制還猛」、「笑死，名字取得像1800的無菜單」、「除了擺盤不行，其他都很可以」、「這間餐廳是不是叫Costco」、「真．會員制無菜單，完全無法反駁」。也有人認真表示，「理論上這樣走一輪真的能吃飽」、「很不錯耶，我們這邊的會員制無菜單就沒有這麼多道」，意外讓好市多試吃區多了一個全新吃法。

