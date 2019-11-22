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懶人包／參選人數破紀錄！72人搶12席　新北區域立委候選人名單一次看

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▲▼九份。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供

▲九份老街。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

記者袁茵／新北報導

第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，新北市12個選區共有72人登記參選，再次打破紀錄，其中第4選區（新莊）形成9人搶1席的局面，而第2和第5選區則是參選人數最少的區域，分別只有3人登記。

●新北市第1選舉區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）
呂孫綾 女 民主進步黨
歐崇敬 男 無
張立蔭 男 無
洪孟楷 男 中國國民黨
陳昭宏 男 無
張衞航 男 時代力量
陳榮太 男 台灣整復師聯盟工黨
余長欣 男 綠黨

●新北市第2選舉區（五股、蘆洲、三重16里）
龍大智 男 合一行動聯盟
林淑芬 女 民主進步黨
黃桂蘭 女 中國國民黨

●新北市第3選舉區（三重）
蘇卿彥 男 無
李旻蔚 女 台灣民眾黨
余天 男 民主進步黨
羅和讚 男 無
李翁月娥 女 無
李崇威 男 無
林宜瑄 女 綠黨

●新北市第4選舉區（新莊）
吳秉叡 男 民主進步黨
王斯儀 女 國會政黨聯盟
黃博仁 男 勞動黨
陳明義 男 中國國民黨
林麗容 女 正黨
陳俊憲 男 安定力量
張哲偉 男 綠黨
朱約翰 男 無
葉宏仁 男 一邊一國行動黨

●新北市第5選舉區（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）
蘇巧慧 女 民主進步黨
徐金菊 女 中華照生黨
黃志雄 男 中國國民黨

●新北市第6選舉區（板橋西區65里）
張宏陸 男 民主進步黨
林國春 男 中國國民黨
石人仁 男 親民黨
陳玉鳳 女 中國和平統一黨

●新北市第7選舉區（板橋東區61里）
羅致政 男 民主進步黨
柯志恩 女 中國國民黨
連石磊 男 台灣工黨
張源益 男 宗教聯盟
吳達偉 男 台灣民眾黨
黃足貞 女 無
朱盛興 男 安定力量

●新北市第8選舉區（中和76里）
蔡宗霖 男 一邊一國行動黨
李國憲 男 安定力量
邱烽堯 男 中國國民黨
江永昌 男 民主進步黨
李正皓 男 親民黨
許惠珍 女 天宙和平統一家庭黨

●新北市第9選舉區（永和、中和17里）
詹宇賢 男 台灣基進
楊智淵 男 一邊一國行動黨
林聲洲 男 勞動黨
蔡沐霖 男 民主進步黨
林德福 男 中國國民黨
陳愷寧 女 台灣維新

●新北市第10選舉區（土城、三峽）
李縉穎 男 無
林金結 男 中國國民黨
劉瑞娜 女 無
吳琪銘 男 民主進步黨
曾怡晴 女 合一行動聯盟

●新北市第11選舉區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）
李欣翰 男 台灣基進
張銘祐 男 民主進步黨
胡大剛 男 中華統一促進黨
廖麗娟 女 合一行動聯盟
羅明才 男 中國國民黨
臧汝興 男 勞動黨
廖再興 男 無

●新北市第12選舉區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）
賴品妤 女 民主進步黨
孫繼正 男 安定力量
張依維 女 中華統一促進黨
周武榮 男 無
李永萍 女 中國國民黨
賴嘉倫 男 時代力量
張志偉 男 綠黨

●新北市平地原住民

張寶美Ungo．Panay 女 合一行動聯盟
達佶祐．卡造Takiyo．Kacaw 男 合一行動聯盟

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