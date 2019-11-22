懶人包／參選人數破紀錄！72人搶12席　新北區域立委候選人名單一次看





▲九份老街。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

記者袁茵／新北報導

第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，新北市12個選區共有72人登記參選，再次打破紀錄，其中第4選區（新莊）形成9人搶1席的局面，而第2和第5選區則是參選人數最少的區域，分別只有3人登記。

●新北市第1選舉區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）

呂孫綾 女 民主進步黨

歐崇敬 男 無

張立蔭 男 無

洪孟楷 男 中國國民黨

陳昭宏 男 無

張衞航 男 時代力量

陳榮太 男 台灣整復師聯盟工黨

余長欣 男 綠黨

●新北市第2選舉區（五股、蘆洲、三重16里）

龍大智 男 合一行動聯盟

林淑芬 女 民主進步黨

黃桂蘭 女 中國國民黨

●新北市第3選舉區（三重）

蘇卿彥 男 無

李旻蔚 女 台灣民眾黨

余天 男 民主進步黨

羅和讚 男 無

李翁月娥 女 無

李崇威 男 無

林宜瑄 女 綠黨

●新北市第4選舉區（新莊）

吳秉叡 男 民主進步黨

王斯儀 女 國會政黨聯盟

黃博仁 男 勞動黨

陳明義 男 中國國民黨

林麗容 女 正黨

陳俊憲 男 安定力量

張哲偉 男 綠黨

朱約翰 男 無

葉宏仁 男 一邊一國行動黨

●新北市第5選舉區（樹林、鶯歌、新莊西盛9里）

蘇巧慧 女 民主進步黨

徐金菊 女 中華照生黨

黃志雄 男 中國國民黨

●新北市第6選舉區（板橋西區65里）

張宏陸 男 民主進步黨

林國春 男 中國國民黨

石人仁 男 親民黨

陳玉鳳 女 中國和平統一黨

●新北市第7選舉區（板橋東區61里）

羅致政 男 民主進步黨

柯志恩 女 中國國民黨

連石磊 男 台灣工黨

張源益 男 宗教聯盟

吳達偉 男 台灣民眾黨

黃足貞 女 無

朱盛興 男 安定力量

●新北市第8選舉區（中和76里）

蔡宗霖 男 一邊一國行動黨

李國憲 男 安定力量

邱烽堯 男 中國國民黨

江永昌 男 民主進步黨

李正皓 男 親民黨

許惠珍 女 天宙和平統一家庭黨

●新北市第9選舉區（永和、中和17里）

詹宇賢 男 台灣基進

楊智淵 男 一邊一國行動黨

林聲洲 男 勞動黨

蔡沐霖 男 民主進步黨

林德福 男 中國國民黨

陳愷寧 女 台灣維新

●新北市第10選舉區（土城、三峽）

李縉穎 男 無

林金結 男 中國國民黨

劉瑞娜 女 無

吳琪銘 男 民主進步黨

曾怡晴 女 合一行動聯盟

●新北市第11選舉區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）

李欣翰 男 台灣基進

張銘祐 男 民主進步黨

胡大剛 男 中華統一促進黨

廖麗娟 女 合一行動聯盟

羅明才 男 中國國民黨

臧汝興 男 勞動黨

廖再興 男 無

●新北市第12選舉區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）

賴品妤 女 民主進步黨

孫繼正 男 安定力量

張依維 女 中華統一促進黨

周武榮 男 無

李永萍 女 中國國民黨

賴嘉倫 男 時代力量

張志偉 男 綠黨

●新北市平地原住民

張寶美Ungo．Panay 女 合一行動聯盟

達佶祐．卡造Takiyo．Kacaw 男 合一行動聯盟

►超越藍綠，就靠她了