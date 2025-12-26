政院拍板立委赴中須許可　陳玉珍：民進黨是打定主意要打仗嗎？

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院院會今（26日）通過「兩岸人民關係條例」修法，除對所有公務員赴中納管外，針對民選公職人員，包括立委等，也建立赴中審查許可制，違法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。國民黨立委陳玉珍表示，民進黨是打定主意要打仗嗎？國民黨團書記長羅智強也批，賴清德乾脆回到三通斷絕的三不時代，宣布兩岸任何交流經商都是違法的，這樣不是更快。

對於政院擬通過修法草案，未來限制立委赴陸，羅智強說，國民黨執政時，該有的兩岸交流規範都存在，但可確保海峽縱深，共機不會越過，也不會有圍台軍演等淪喪海峽縱深等損害國安、喪權辱國的事情。

羅智強直言，賴清德今天各種阻擋交流的事情，他直接誠心建議，就回到以前所謂的三通斷絕的三不時代，直接宣佈兩岸任何交流、經商、往來都是違法的，都要加以處刑，這樣不是更快？不要再找藉口為自己兩岸關係的無能、兩岸兵凶戰危添柴火，淪喪臺海防衛縱深的喪權辱國的行徑找遮羞布。

陳玉珍說，兩岸關係兵凶戰危，各界跟大陸之間須有更多了解，只有更多的交流才能帶來更多的商機，現在政府滿腦子都是意識形態掛帥，例如很多年輕人喜歡小紅書，在上面看美妝、旅遊，政府就是擔心年輕人多了解大陸，會發現大陸跟民進黨宣傳的不一樣，所以禁止小紅書，但用打詐理由，臉書也有很多詐騙，這不是執政黨應有的態度。

陳玉珍表示，民進黨不但不讓老百姓往來，連立委、公務員、鄉鎮市民代表等，甚至包括社會各階層的人，都不能去大陸。下一步會不會是能否去歐洲由政府決定，政府有這麼大的權力來限制老百姓的行動自由嗎？何況這些人都不是真正可以掌管、接觸到國家機密，真正能接觸國家機密不就是國安會嗎？

陳玉珍奉勸執政黨，國內產業兩極化，科技產業非常發達，傳統產業非常辛苦，政府多花一點心思在照顧民生。老百姓跟大陸往來，愈多交流愈瞭解，愈交流愈安全，讓多點大陸人到台澎金馬旅遊，讓多點台灣人過去了解，彼此在透過民間了解的過程中，可能會累積善意。

陳玉珍反問，民進黨是打定主意，想要打仗嗎？多交流才知道中國大陸到底在想什麼，中國大陸老百姓在想什麼，也藉由他們的民意來影響影響整個社會的氛圍。以前網路上是你好我好，現在都是在喊打喊殺，這是危險的事情。政府還是多花心思，做福國利民的事情，少花意識形態。