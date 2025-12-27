　
社會 社會焦點 保障人權

科技總經理報好康！80歲岳母買股「慘賠2萬」　還被判刑1年7月

▲桃園市梁姓婦人趁丈夫於2019年5月間住院病危期間，涉嫌擅自處分其遺產包括股票、存款等多達478萬餘元遭家屬提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）
▲高雄某上櫃科技公司總經理的岳母因內線交易，遭到判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一家上櫃科技公司決定和上櫃零組件公司實施策略聯盟，科技公司董事長叮嚀總經理等下屬不要買股票，以免觸犯內線交易法，不過總經理的80歲岳母聽到消息，立即花了212萬元買進科技公司股票，被依違反證券交易法起訴。高雄地院審理，依岳母犯內線交易罪，處1年7月。緩刑3年。並向公庫支付5萬元。可上訴。

判決指出，某上櫃電腦週邊設備製造科技公司於2019年4月間，確定和某上櫃零組件公司實施策略聯盟，科技公司董事長叮嚀總經理等職員不要買公司股票，避免觸犯證券交易法，沒想到，4月12日消息就從總經理傳到他妻子耳中，當天總經理的80歲岳母也得知訊息，立即進場陸續買了股票，直到同年5月20日共陸續花了212萬餘元買股，被檢方依違反證券交易法起訴。

法官認為，岳母在眾重大消息確定但尚未公開時買進科技公司股票，破壞證券市場公開透明的交易秩序，審酌她在偵查中坦承犯行、無前科，以消息公開後10日收盤平均價計算，岳母共賠了2萬2714元，並沒有犯罪所得等情，依岳母犯內線交易罪，處1年7月。緩刑3年。並向公庫支付5萬元。可上訴。

