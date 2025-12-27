快訊／大逆轉！賴瑞隆兒校園衝突　雙方家長共同聲明：非霸凌案

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者吳世龍攝）



記者杜冠霖／台北報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，引發輿論砲轟、在野黨抨擊，賴瑞隆也多次道歉。而今（27）日，賴瑞隆與對方家長共同發出聲明，經過學校機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突事件，「並非媒體所描述的霸凌案件」。

賴瑞隆國會辦公室表示，針對日前校園事件引發的社會討論，賴瑞隆與女童家人已於12月20日依學校既有法定機制完成溝通並釐清事實，並依規定於昨日簽署調和同意，認定孩子的衝突事件並非霸凌案件，並於今日經雙方同意共擬聲明，達成三項共識：1、本衝突事件非霸凌案。2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子。3、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件。

《雙方家長共擬聲明》如下：

關於近期校園事件的說明《雙方家長共同發佈》近期校園事件已依學校既有機制妥善處理，相關孩子與家長也已充分溝通並釐清事實。這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件。

令人遺憾的是，部分媒體與網路言論過度渲染，甚至以「霸凌」定調，已對未成年孩子造成傷害。我們真誠呼籲，請停止使用可能傷害孩子的標籤式語言，給孩子一個被保護的空間。

同時，網路與媒體中流傳的不正確訊息，對任何孩子而言都是不公平的。避免對孩子造成二度傷害，保護未成年兒童的權益，是我們共同的責任。我們誠摯期盼，媒體與社會大眾能以更審慎、負責的態度看待校園事件，避免持續放大或扭曲個案，唯有社會各界一起努力，讓孩子們能在安全、友善與被保護的環境中學習與成長。

