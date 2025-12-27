　
政治

柯文哲玩AI玩上癮！問Deepseek「維尼在中國是禁忌嗎」被拒答

▲▼柯文哲分享使用AI機器人的心得感想。（圖／翻攝YouTube／柯文哲）

▲柯文哲分享使用AI機器人的心得感想。（圖／翻攝YouTube／柯文哲）

記者柯振中／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲近日推出「土城十講」系列節目，第三講談及「生成式AI」的內容，沒想到他竟在節目中自曝，曾詢問Deepseek「維尼小熊在中國是個禁忌嗎」，結果遭到拒答，離奇的片段令人哭笑不得。

分享閱讀AI相關書籍　坦言與AI聊天相當有趣

柯文哲在節目「土城十講｜第三講 生成式 AI」中向觀眾分享自己閱讀了2本書，分別是《奧特曼傳》與《AI 2041》，坦言跟AI聊天相當有趣。對於AI的發展，柯文哲坦言，因為不曉得會被羈押禁見一年，原先的認知還停留在2024年9月5日，出來後才開始下載各種AI聊天機器人，使用至今僅有2個月的經驗。

同題詢問多款AI比對答案　看見各家差異

柯文哲提到，有時候他會將同一個題目，分別詢問Copilot、ChatGPT、Deepseek及Gemini，來看看答案是否相同。至於AI的第一個用途為何？柯文哲說明，由於台灣民眾黨在推行聯合政府，舉目看來現成的例子是日本的自民黨、維新會，這2個政黨有簽訂協議書，現在有了AI，就能迅速將協議書翻譯成中文。

▲▼柯文哲分享使用AI機器人的心得感想。（圖／翻攝YouTube／柯文哲）

▲柯文哲分享使用AI機器人的心得感想。（圖／翻攝YouTube／柯文哲）

詢問「維尼小熊」遭拒　直言Deepseek限制多

此外，柯文哲還提到，他曾經詢問Deepseek機器人，「請問在中國維尼小熊是個禁忌嗎」，結果被Deepseek拒答，最終也統整出了結論，詢問Deepseek的10個問題當中，大約有8個不會得到答案。

升級ChatGPT帳號測試　高額月費成考量

柯文哲也提到，目前他有升級ChatGPT的帳號，想測試看看是否好用，「不過它再升級的話，一個月要6,900塊」，畫面中還附上了「不知道陳佩琪會不會幫我繳卡費」等文字，顯見是否要升級，會員費用也是考量之一。

 
12/24 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／全台多地寒風刺骨！12縣市發布「強風特報」

柯文哲生成式AIDeepseekChatGPT土城十講

