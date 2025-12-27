新北特搜隊獲捐60組行軍床帳篷　提升救災後勤休息品質

▲新北市消防局特搜大隊，今天獲捐60組行軍帳篷，提升災後休息品質。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府消防局今天（27日）上午在圓山花博公園，舉辦特搜部隊後勤器材捐贈儀式，現場由特搜大隊長莊渝淵代表接受捐贈，並致贈感謝狀，表揚台北市一交獅子會及宇球國際興業有限公司總經理曹蕥蘭的愛心回饋。

台北市一交獅子會長期投入公益，積極參與各項社會服務，包括新竹地區小學活動、捐血活動及社區物資捐贈。宇球國際興業有限公司則由曹蕥蘭總經理領軍，長年支持全台公益事業，過去也曾協助捐贈醫療設備至大基隆地區，改善當地醫療資源。

這次雙方攜手，因了解到特搜隊員出勤外縣市救災時，常克難以簡易睡墊與帳篷短暫休息，不僅不便也加重體力負擔，因此捐贈60組由台灣廠商研發製造的行軍床帳篷組。這批器材採用7075鋁合金及FRP玻璃纖維製成，兼具輕巧與高支撐力，能讓救災人員遠離潮濕不平地面，減少疲勞並防止蚊蟲或野生動物干擾，提供更舒適的休憩空間。

▲本次捐贈由台北市一交獅子會及宇球國際興業有限公司發起。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府消防局長陳崇岳表示，特搜人員任務繁重，長期外勤更是考驗體力與意志。感謝台北市一交獅子會及曹蕥蘭總經理等善心單位的協助，讓特搜隊員能在緊湊任務中獲得妥善休息，進而守護新北市民安全，打造更安心的居住環境。