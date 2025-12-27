　
社會 社會焦點 保障人權

舔胸猥褻女同事！留600萬提款卡還帶她出國贖罪　回國仍挨告

▲桃園市王姓男子去年8月間搭乘桃園客運，見鄰座女高中熟睡竟兩度伸手撫摸大腿性騷擾得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲邱男強制猥褻後留600萬提款卡道歉，還帶A女出國「贖罪」仍遭判10月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉品辰／高雄報導

高雄市邱姓男子追求已名花有主的女同事不成，竟在對方下班時在車內將她強行撲倒，強吻並舔舐胸部猥褻得逞，事後還留下存有600萬元的提款卡道歉，甚至帶她赴香港、日本「贖罪之旅」，但A女返國後仍提告。高雄地院審理後，認定邱男行為違背女方意願，依妨害性自主罪判處有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

判決指出，兩人為同事關係，去(2024)年8月14日深夜11時許，女子下班準備返家，邱男假意幫忙拿水壺，趁機擋住車門將她撲倒，壓制雙手並強吻頸部、嘴唇，還掀開上衣、內衣舔舐右胸乳頭。女子多次表示「不要」、「想回家」，並試圖推開對方，卻無法脫身，直到男友來電才趁隙脫逃。

事後邱男傳訊道歉，表示「對不起，我做的太過分了，造成妳這麼大的痛苦。我留了張銀行卡在你車頂上，裡面有六百萬，我曾經說在一起以後，要給你換輛想要的車，還有你的夢想清單，我很想參與，但我不配吧。」女子事後前往報警，檢警調查行車紀錄器錄下女方拒絕聲與吸吮聲，胸罩內裡更驗出與邱男相符的DNA。

邱男則向法官辯稱雙方正在交往，相關親密行為為你情我願，並提出兩人事後一起出國、同住的照片佐證；不過法官認為，性侵害被害人的事後反應不一，女子是在對方道歉、表達賠罪下才同意出國，無法因此否定車內猥褻事實。綜合行車紀錄器、驗傷與鑑定結果、道歉簡訊等證據，法官認定邱男為滿足私慾，無視女方拒絕，以強暴方式猥褻得逞，且犯後未獲諒解，量處10個月徒刑。

12/25 全台詐欺最新數據

