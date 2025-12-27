批高雄觀光人次、成長率六都墊底　詹江村揭數據

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市近年積極推動觀光活動，帶起演唱會經濟，在六都之中備受關注。不過，桃園市議員詹江村表示，根據交通部觀光署資料，今年1月到10月高雄觀光總人次六都墊底，成長率也是六都墊底，桃園同期的累積觀光人次則超過高雄，整體旅宿業營收累計成長超過16％。

▲詹江村認為綠營部分人士過度吹捧高雄的演唱會經濟模式。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

高雄近年力推「演唱會經濟」，邀請國內外知名藝人到高雄開唱，獲得不少民眾肯定。桃園市議員詹江村26日在臉書發文質疑，綠營尤其是桃園的議員及青鳥們，總是推崇高雄的演唱會經濟，動不動就要桃園好好學習高雄，「但事實真的是這樣嗎？」

詹江村曝統計數據 桃園旅宿業營收飆升16％

詹江村表示，「今天我就把真正的數據攤開來，請青鳥們把遮住眼睛的顏色拿掉，好好看清楚真相。根據交通部觀光署資料，114年1月到10月高雄觀光總人次『六都墊底』、成長率也是『六都墊底』！」對此他並未感到意外，因為先前就有人爆料指稱，高雄113年的觀光旅館住房率僅55.58％、114年上半年整體住宿率衰退7％，「這就是綠營口中『演唱會經濟』、『城市光榮感』的真相」。

詹江村表示，同樣是114年1月到10月的累積觀光總人次統計，桃園是7849萬，超過高雄的6795萬，114年1月到9月觀光旅館住用率達66.3％，在六都中排行第二，外國旅客住房人次111年至113年成長約75％，整體旅宿業營收累計成長超過16％，都是實實在在、讓業者有感的經濟效益。

詹江村：桃園有自己的發展模式

詹江村強調，他認同演唱會可以帶動話題，能吸引歌迷到高雄旅遊也很好，但不認同為了吹捧一方，而去狠踩其他城市的作為，更何況實際數字攤出來根本不是那麼一回事，所以他希望部分議員不要再叫桃園市府學習高雄，「因為桃園有自己的發展模式，也用成績證明，我們做得更好。」