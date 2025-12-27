　
政治

批高雄觀光人次、成長率六都墊底　詹江村揭數據

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市近年積極推動觀光活動，帶起演唱會經濟，在六都之中備受關注。不過，桃園市議員詹江村表示，根據交通部觀光署資料，今年1月到10月高雄觀光總人次六都墊底，成長率也是六都墊底，桃園同期的累積觀光人次則超過高雄，整體旅宿業營收累計成長超過16％。

▲國民黨籍桃園市議員詹江村去年遭某遭周刊王爆料「硬上女鐵粉」新聞，事後對撰文記者與編輯提告，桃檢偵結予以不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲詹江村認為綠營部分人士過度吹捧高雄的演唱會經濟模式。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

高雄近年力推「演唱會經濟」，邀請國內外知名藝人到高雄開唱，獲得不少民眾肯定。桃園市議員詹江村26日在臉書發文質疑，綠營尤其是桃園的議員及青鳥們，總是推崇高雄的演唱會經濟，動不動就要桃園好好學習高雄，「但事實真的是這樣嗎？」

詹江村曝統計數據　桃園旅宿業營收飆升16％

詹江村表示，「今天我就把真正的數據攤開來，請青鳥們把遮住眼睛的顏色拿掉，好好看清楚真相。根據交通部觀光署資料，114年1月到10月高雄觀光總人次『六都墊底』、成長率也是『六都墊底』！」對此他並未感到意外，因為先前就有人爆料指稱，高雄113年的觀光旅館住房率僅55.58％、114年上半年整體住宿率衰退7％，「這就是綠營口中『演唱會經濟』、『城市光榮感』的真相」。

詹江村表示，同樣是114年1月到10月的累積觀光總人次統計，桃園是7849萬，超過高雄的6795萬，114年1月到9月觀光旅館住用率達66.3％，在六都中排行第二，外國旅客住房人次111年至113年成長約75％，整體旅宿業營收累計成長超過16％，都是實實在在、讓業者有感的經濟效益。

詹江村：桃園有自己的發展模式

詹江村強調，他認同演唱會可以帶動話題，能吸引歌迷到高雄旅遊也很好，但不認同為了吹捧一方，而去狠踩其他城市的作為，更何況實際數字攤出來根本不是那麼一回事，所以他希望部分議員不要再叫桃園市府學習高雄，「因為桃園有自己的發展模式，也用成績證明，我們做得更好。」

觀光署的數字，戳破陳其邁的演唱會經濟牛皮 一直以來，民進黨人，尤其是桃園的三寶議員及青鳥們，總是把高雄的「演唱會經濟」捧上天，動不動就要桃園好好學習高雄，為了捧陳其邁，找到機會就要踩桃園，聽得我都要以為高雄已經是宇宙觀光中心了，但事實真的...

詹江村發佈於 2025年12月25日 星期四
12/24 全台詐欺最新數據

彈劾案投票日出爐！國民黨：中華民國不是賴清德的帝制王國

首次走出國立台灣博物館　陳澄波特展桃園展出

首次走出國立台灣博物館　陳澄波特展桃園展出

「走揣．咱的所在－陳澄波特展在桃園」26日於桃園市圖總館舉行開幕。副市長蘇俊賓表示，桃園作為國立臺灣博物館策畫巡迴的首站，別具意義。陳澄波先生以繪畫探索世界，宛如百年前的博物學家，成功跨越藝術、自然與知識的疆界，正是本次展覽最引人入勝之處。

即／大寮鳳屏二路7車車禍！2人送醫

即／大寮鳳屏二路7車車禍！2人送醫

即／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

即／驚悚畫面！機車遭撞噴飛燒成火球　騎士骨盆斷裂送醫

嗆「人死得不夠多」遭拘　竟是傳產老闆

嗆「人死得不夠多」遭拘　竟是傳產老闆

松屋籌備板橋第2家店

松屋籌備板橋第2家店

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

