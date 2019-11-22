懶人包／43人搶8席！台中第4、5選區陷「9人之爭」　立委候選人名單一覽

▲高美濕地。（圖／台中市觀光旅遊網）
記者袁茵／台中報導
第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，台中市8個選區共有43人登記參選，其中第4、5選區都是9人搶1席的局面，而第2選區則是2人對決。
●台中市第1選舉區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）
蔡其昌 男 民主進步黨
林佳新 男 中國國民黨
黃朝淵 男 親民黨
●台中市第2選舉區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）
顏寬恒 男 中國國民黨
陳柏惟 男 台灣基進
●台中市第3選舉區（后里、神岡、大雅、潭子）
朱立凡 男 宗教聯盟
張睿倉 男 台灣民眾黨
楊瓊瓔 女 中國國民黨
洪慈庸 女 無
宋柏澄 男 台澎黨
張烱春 男 喜樂島聯盟
●台中市第4選舉區（西屯、南屯）
黃馨慧 女 中國國民黨
陳志彬 男 無
張渝江 男 台灣民眾黨
張廖萬堅 男 民主進步黨
李家葳 女 中華統一促進黨
楊書銘 男 國會政黨聯盟
王全中 男 無
紀經儀 女 合一行動聯盟
林金連 男 無
●台中市第5選舉區（北屯、北區）
苗豐隆 男 無
黃名白 女 無
段體佩 男 無
莊競程 男 民主進步黨
彭振芳 男 台灣前進黨
沈智慧 女 中國國民黨
謝文卿 男 台灣民眾黨
顧吉熙 男 無
賴建豪 男 親民黨
●台中市第6選舉區（東區、南區、中區、西區）
洪偉富 男 宗教聯盟
李中 男 中國國民黨
黃國書 男 民主進步黨
吳光中 男 親民黨
楊木蘭 女 無
●台中市第7選舉區（太平、大里）
莊子富 男 中國國民黨
林培基 男 一邊一國行動黨
何欣純 女 民主進步黨
傅若怡 女 合一行動聯盟
蔣祖棋 男 司法正義黨
●台中市第8選舉區（豐原、石岡、東勢、新社、和平）
江啟臣 男 中國國民黨
翁美春 女 民主進步黨
朱智德 男 台灣維新
劉星龍 男 無
●台中市平地原住民
黃仁 男 中國國民黨