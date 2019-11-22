懶人包／43人搶8席！台中第4、5選區陷「9人之爭」　立委候選人名單一覽





▲高美濕地。（圖／台中市觀光旅遊網）

記者袁茵／台中報導

第15任總統、副總統，以及第10屆立法委員選舉候選人已於22日完成登記，根據中選會資料顯示，台中市8個選區共有43人登記參選，其中第4、5選區都是9人搶1席的局面，而第2選區則是2人對決。

●台中市第1選舉區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）

蔡其昌 男 民主進步黨

林佳新 男 中國國民黨

黃朝淵 男 親民黨

●台中市第2選舉區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）

顏寬恒 男 中國國民黨

陳柏惟 男 台灣基進

●台中市第3選舉區（后里、神岡、大雅、潭子）

朱立凡 男 宗教聯盟

張睿倉 男 台灣民眾黨

楊瓊瓔 女 中國國民黨

洪慈庸 女 無

宋柏澄 男 台澎黨

張烱春 男 喜樂島聯盟

●台中市第4選舉區（西屯、南屯）

黃馨慧 女 中國國民黨

陳志彬 男 無

張渝江 男 台灣民眾黨

張廖萬堅 男 民主進步黨

李家葳 女 中華統一促進黨

楊書銘 男 國會政黨聯盟

王全中 男 無

紀經儀 女 合一行動聯盟

林金連 男 無

●台中市第5選舉區（北屯、北區）

苗豐隆 男 無

黃名白 女 無

段體佩 男 無

莊競程 男 民主進步黨

彭振芳 男 台灣前進黨

沈智慧 女 中國國民黨

謝文卿 男 台灣民眾黨

顧吉熙 男 無

賴建豪 男 親民黨

●台中市第6選舉區（東區、南區、中區、西區）

洪偉富 男 宗教聯盟

李中 男 中國國民黨

黃國書 男 民主進步黨

吳光中 男 親民黨

楊木蘭 女 無

●台中市第7選舉區（太平、大里）

莊子富 男 中國國民黨

林培基 男 一邊一國行動黨

何欣純 女 民主進步黨

傅若怡 女 合一行動聯盟

蔣祖棋 男 司法正義黨

●台中市第8選舉區（豐原、石岡、東勢、新社、和平）

江啟臣 男 中國國民黨

翁美春 女 民主進步黨

朱智德 男 台灣維新

劉星龍 男 無

●台中市平地原住民

黃仁 男 中國國民黨

►超越藍綠，就靠她了