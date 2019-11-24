為敗選再道歉...林佳龍：一年後高雄、台中有變好嗎？2020要浴火再重生





▲蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會，林佳龍致詞。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台中報導

2020總統立委大選倒數48日，24日距離去年九合一大選也正式滿一年。蔡英文24日晚間將在嘉義與國民黨對手韓國瑜拚場，下午則先在台中舉辦造勢大會。立法院長蘇嘉全致詞時喊話大家一定要支持蔡英文。交通部長林佳龍去年在這一天輸掉台中市長選戰，他在致詞時為讓支持者失望道歉。他問國人，一年後的高雄、台中有變好嗎？呼籲大家2020一定要票投蔡英文，民進黨要成玉火鳳凰再重生。

「2020蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會」24日下午兩點半在台中舉辦，蔡英文預計下午4點登場。下午近兩點，現場已經被滿滿支持者擠爆，不僅椅子坐滿，還有許多支持者站在街旁，周圍的園遊會區也被支持者擠滿，台中造勢場早早爆滿。

林佳龍致詞時表示，1124這一天大家一定要記得，因為這是去年民進黨在九合一大選慘敗的日子，「佳龍打拼不夠，讓大家失望，但我們檢討改進再出發，我們要蛻變成浴火鳳凰再重生！」

林佳龍提到，去年選舉大家都上了一課，民進黨有很多改進得要做，「但很多人也看到，一年後的高雄有變得比較好嗎？台中有變得比較好嗎？」他說，台中有好有壞，因為蔡總統邀請他當交通部長，告訴他，台中的建設不能停。

林佳龍向支持者喊話，民進黨經過一年得改進檢討，現在的小英是2.0版本，過去努力做得不好得要繼續改進，希望大家讓小英連任，民進黨國會過半，繼續為了台灣加油努力。

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