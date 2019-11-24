傳LINE恐嚇「拿刀殺韓國瑜」　藍委、韓總遭威脅不准出來選

▲嫌犯傳LINE訊息，威脅立委參選人林金結及韓國瑜不准出來選。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

國民黨新北市立委參選人林金結服務處王姓主任，22日接到一名王姓嫌犯的LINE訊息，內容恐嚇他說「叫韓國瑜、林金結叫他不要出來選，假如他出來選，許XX會拿的刀殺韓國瑜」等語，讓主任嚇得趕緊報案，王嫌到案後供稱自己只是幫忙許男傳話，但許男初步排除涉案，全案訊後依照選罷法將王嫌送辦。

林金結服務處王姓主任表示，一名在9月加他LINE帳號的王嫌平日只會傳早安圖，22日下午4點多卻突然收到一封恐嚇訊息，內容寫道「我是許XX，叫韓國瑜、林金結叫他不要出來選，假如他出來選，許XX會拿的刀殺韓國瑜」、「許男在賣毒品、還有賣槍」等語，甚至還附上許男的手機及地址。

王姓主任表示，一收到簡訊後相當擔心害怕，連對方是什麼來頭都不認識，第一時間他就向林金結議員報告，而三峽分局接獲報案後，隨即趕赴競選總部了解狀況，23日透過IP鎖定王嫌，將其通知到案。

王嫌供稱自己是綠營支持者，經常會登門至吳琪銘（林金結對手）服務處，整起事件只是幫令名許男傳話，是對方聲稱要動手砍殺，但警方傳訊許男到案後，許男卻矢口否認此事，全案訊後將依違反選罷法將王嫌送辦。

而對此立委吳琪銘則強調從未在服務處看到這一個人，與嫌犯並不認識。

▼韓國瑜與林金結遭恐嚇不能出來選。（圖／記者李毓康攝、翻攝林金結臉書）



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