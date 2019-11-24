　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳LINE恐嚇「拿刀殺韓國瑜」　藍委、韓總遭威脅不准出來選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼嫌犯傳訊威脅立委參選人林金結及韓國瑜不准出來選。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲嫌犯傳LINE訊息，威脅立委參選人林金結及韓國瑜不准出來選。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

國民黨新北市立委參選人林金結服務處王姓主任，22日接到一名王姓嫌犯的LINE訊息，內容恐嚇他說「叫韓國瑜、林金結叫他不要出來選，假如他出來選，許XX會拿的刀殺韓國瑜」等語，讓主任嚇得趕緊報案，王嫌到案後供稱自己只是幫忙許男傳話，但許男初步排除涉案，全案訊後依照選罷法將王嫌送辦。

林金結服務處王姓主任表示，一名在9月加他LINE帳號的王嫌平日只會傳早安圖，22日下午4點多卻突然收到一封恐嚇訊息，內容寫道「我是許XX，叫韓國瑜、林金結叫他不要出來選，假如他出來選，許XX會拿的刀殺韓國瑜」、「許男在賣毒品、還有賣槍」等語，甚至還附上許男的手機及地址。

王姓主任表示，一收到簡訊後相當擔心害怕，連對方是什麼來頭都不認識，第一時間他就向林金結議員報告，而三峽分局接獲報案後，隨即趕赴競選總部了解狀況，23日透過IP鎖定王嫌，將其通知到案。

王嫌供稱自己是綠營支持者，經常會登門至吳琪銘（林金結對手）服務處，整起事件只是幫令名許男傳話，是對方聲稱要動手砍殺，但警方傳訊許男到案後，許男卻矢口否認此事，全案訊後將依違反選罷法將王嫌送辦。

而對此立委吳琪銘則強調從未在服務處看到這一個人，與嫌犯並不認識。

▼韓國瑜與林金結遭恐嚇不能出來選。（圖／記者李毓康攝、翻攝林金結臉書）

▲▼韓國瑜、林金結。（圖／記者李毓康攝、翻攝林金結臉書）

►我們家購物節打折打到骨折

【更多新聞】

快訊／板橋17歲少年疑開槍自戕　母返家驚見兒倒臥床鋪血泊

影／62歲三寶婦「吞24張罰單」　無照連闖紅燈氣呼呼問警：抓我幹嘛

越級打怪！疑行車糾紛阿伯棍棒砸貨車嗆「下來」　網友警告：千萬別還手

ET快訊
這些東西必搶！　好市多「黑色購物節」25日精選商品曝光
她「倒車引發骨牌效應」下秒逃了！BMW車頭慘被波及　2騎士傻
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳LINE恐嚇「拿刀殺韓國瑜」　藍委、韓總遭威脅不准出來選

辣妻嬌喊「射射射～」！小王超開心...老公怒告竟無罪　法官：現在社會開放

彰化特斯拉轎車路口撞機車　婦人彈飛倒地幸運輕傷

人夫出差兼外食！驚遇天菜女神　私密筆記曝光：我就是空虛寂寞

好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡　警將驗血查酒精、藥物反應

嘉義市小客車擦撞多輛機車釀7傷！23歲女「撞到擋風玻璃」頭部撕裂傷

酒空男幫移車竟衝衝衝！前後撞爛20輛汽機車　賠到脫褲再加公共危險罪

特斯拉試駕自撞！3人全脫困　23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰腿軟

「懷孕33周破水」急奔派出所求開道　隔日開心產子：感謝暖心警　

不爽被分手！狠男連3天砸毀前女友車　氣不過竟還放火燒房...她全家崩潰驚逃

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

包600帶全家、二進小物變陰屍路　傻眼婚禮現場！前男女友大亂鬥

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

傳LINE恐嚇「拿刀殺韓國瑜」　藍委、韓總遭威脅不准出來選

辣妻嬌喊「射射射～」！小王超開心...老公怒告竟無罪　法官：現在社會開放

彰化特斯拉轎車路口撞機車　婦人彈飛倒地幸運輕傷

人夫出差兼外食！驚遇天菜女神　私密筆記曝光：我就是空虛寂寞

好離奇！目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡　警將驗血查酒精、藥物反應

嘉義市小客車擦撞多輛機車釀7傷！23歲女「撞到擋風玻璃」頭部撕裂傷

酒空男幫移車竟衝衝衝！前後撞爛20輛汽機車　賠到脫褲再加公共危險罪

特斯拉試駕自撞！3人全脫困　23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰腿軟

「懷孕33周破水」急奔派出所求開道　隔日開心產子：感謝暖心警　

不爽被分手！狠男連3天砸毀前女友車　氣不過竟還放火燒房...她全家崩潰驚逃

婚禮新人合照賓客　洛威拿搏版面「路倒正中央」搶鏡：我才是主角

獨居長者的「醫」靠　慈濟人醫雙溪義診18載

蔡英文喊「0-6歲國家一起養」 張善政：這不是抄襲什麼是抄襲？

韓國瑜稱報導共諜案澳媒排名才80　外媒：AGE有165年歷史、記者超大咖

金馬開場歌舞演出被推爆！　李千那曝背後壓力

被傳與共諜王立強是親戚…王定宇怒提告　網笑：那你跟王永慶是什麼關係？

高雄街頭拍校景！違規大媽手刀衝出逼刪照…1分鐘跳針恐嚇：再拍會被打死

陳明文溪口後援會成立　游錫堃到場力挺呼籲政黨票投民進黨

王立強高調秀出南韓偽護照　資深記者發現「女性名字疑點」

剛果民主共和國飛機墜毀「衝入住宅區」竄火黑煙狂冒　傳多人罹難

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

社會熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

驚悚！特斯拉國道撞橋墩1死2重傷

日輪班超過16小時　2年輕關務員猝死

狗狗高架橋上墜落　砸凹車頂慘死

腦麻童午餐噎住　搶救10天仍不治

神棍拐騙少女辯兩情相悅　訊息一句話打臉

捷運大媽稱孕婦逼讓座　遭嗆：從前年就懷孕

目擊者見特斯拉駕駛「自己跳下橋」身亡

人妻胸前長痘　勾小王上車塞奶：嗯～幫我擦

渣男PS身分證騙想婚櫃姐交往　臉書辱元配判賠

平交道遭撞...積陰德才沒死　女志工轟台鐵卸責

更多熱門

相關新聞

力推全齡照顧！蔡英文暗酸韓國瑜：治國不能光靠口號

力推全齡照顧！蔡英文暗酸韓國瑜：治國不能光靠口號

2020總統立委大選倒數48日，力拚連任的蔡英文24日在台中的造勢現場大爆滿。蔡英文致詞時細數政績，並提到最近新推的育兒津貼加倍、長照2.0政策，強調要力推「全齡照顧」。小英也暗酸口號不斷的對手韓國瑜，「治國不能光靠口號，要拿出具體可行做法。」

辣妻嬌喊10連射！小王超開心　老公怒告竟無罪

辣妻嬌喊10連射！小王超開心　老公怒告竟無罪

「身為總統要勇敢捍衛主權！」蔡英文：大陸影響台灣選舉只會越來越強

「身為總統要勇敢捍衛主權！」蔡英文：大陸影響台灣選舉只會越來越強

蔡英文：1124敗選讓大家擔心了...2020民進黨一定再站起來！

蔡英文：1124敗選讓大家擔心了...2020民進黨一定再站起來！

韓國瑜口誤：中華民國有近200大使館

韓國瑜口誤：中華民國有近200大使館

關鍵字：

韓國瑜LINE恐嚇林金結吳琪銘

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

100kg厚片女懷孕7個月被嫌醜胖！

特斯拉試駕自撞！駕駛脫困下秒詭墜16m慘死

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度影片」網罵翻

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面