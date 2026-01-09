桃園市福德正神關懷協會寒冬送暖　捐贈萬斤白米關懷弱勢

▲桃園市福德正神關懷協會理事長鄭正揚（左）代表協會捐贈萬斤白米關懷弱勢。（圖／協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市福德正神關懷協會多年來，秉持「以善為本、以愛為橋、持續推動弱勢關懷」理念，投入公益，9日於市府社會局，捐贈1萬斤白米給桃園市弱勢家戶，由社會局陳寶民局長代表受贈，將透過該局優食計畫分送至17 處社區照顧關懷據點、24 處弱勢兒少社區關懷據點及安家實物銀行等辦理餐食服務。

桃園市福德正神關懷協會理事長鄭正揚，經營素食包子饅頭的小生意，但愛心不落人後，20多年前即開始在每年寒冬捐贈白米，並感動師兄師姐們加入一起做公益，為社會注入更多感恩與正向能量。

▲桃園市福德正神關懷協會捐贈萬斤白米關懷弱勢。（圖／協會提供）

社會局長陳寶民表示，公部門的力量有限，但民間力量無窮，公部門與民間團體及企業合作，才能創造資源最大的效益。歡迎有意願捐贈的民眾及單位與本市安家實物銀行聯繫，專線：03-3350628，或透過手機、電腦連結「做好事公益平台」(https://publicwelfare.tycg.gov.tw/)，只要動動手指就能線上捐贈，24小時都能便利做好事，做好事就是這麼簡單。

包括：三和磁磚公司副總經理陳雪霞、大溪月眉休閒發展協會理事長李洋銘、桃園市議會議政顧問藍勝民等人士出席捐贈活動。