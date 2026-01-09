　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲女員工遭老闆伸出狼爪，提出驗傷報告。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

台南一名廣告公司葉姓男負責人認一名年輕女員工為「乾女兒」，卻趁兩人獨處驗收實品屋時，對她伸出狼爪，意圖性侵未遂。法院審理後認定葉男行為明確違反女方意願，且態度惡劣、毫無悔意，最終依《刑法》強制性交未遂罪，判處有期徒刑3年，全案可上訴。

判決書指出，葉男與女員工前往台南中西區一處實品屋驗收。葉男趁兩人進入臥室時，強行拉開女方衣物並觸摸胸部，女方逃入浴室仍遭尾隨並遭吸吮胸部。隨後兩人至客廳談話時，葉男竟強行脫衣並觸碰其私密處，試圖性交但因女方持續反抗未能得逞。

女員工控訴事發時她多次表達「不要」，葉男在過程中還多次重複說道「一次就好」。女員工也指出，自己對葉男僅有長輩般的尊敬。然而葉男卻聲稱兩人早有曖昧情愫，甚至誣指對方曾透過「包養網站」暗示可發展關係。法院查證後，認為葉男所稱為自作多情，其對話內容反透露出事後懊悔與心理崩潰，包括「我是畜生」、「全死了」、「我就已經做完了...我也不知道該怎麼辦...」等語。

驗傷報告顯示，女方肩膀、胸部、腰部、膝蓋等多處有抓痕與瘀青，與她供述的反抗過程吻合。另女方案發後有家屬與男友證詞輔佐，進一步確認其所述屬實可信。

法院認為，葉男身為老闆且有如長輩之關係，本應對部屬有所保護，卻利用職權與信任，施以強暴猥褻與性侵未遂，對受害人身心造成重大傷害，犯罪情節嚴重。判處葉男有期徒刑3年，仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

01/07 全台詐欺最新數據

473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄一家四口　家中叫不醒！
快訊／伊朗動亂升級！最高國安會：美國、以色列「密謀製造動盪」
辛柏毅失聯73小時！空軍不放棄　「三仙台鏡頭君」直擊海面照明
日撈9.7億！陳志遭中國「截胡」不送台美受審　外媒揭北京搶人
「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　乾爹老闆狂喊：一次就好

「咦！冬天怎麼會有蟬鳴？」台南西市場中央廣場上，16顆懸浮在空中的白色氣球，隨著民眾輕輕拉動，此起彼落地發出唧唧、唧唧的蟬鳴聲，還有雷聲、鳥叫、甚至是飛機呼嘯而過的轟鳴，有趣的聲響引來周圍的人們紛紛抬頭仰頭四處張望，整修的煥然一新的百年古蹟，也因為這座創意互動作品，多了一份詩意與想像，吸引大家停下腳步感受當下。

性侵台南看房乾女兒

