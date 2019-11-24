力推全齡照顧！蔡英文暗酸韓國瑜：治國不能光靠口號「拿出具體可行做法」





▲蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會，蔡英文致詞。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台中報導

2020總統立委大選倒數48日，力拚連任的蔡英文24日在台中的造勢現場大爆滿。蔡英文致詞時細數政績，並提到最近新推的育兒津貼加倍、長照2.0政策，強調要力推「全齡照顧」。小英也暗酸口號不斷的對手韓國瑜，「治國不能光靠口號，要拿出具體可行做法。」

蔡英文22日表示，未來四年有一個計畫，就在現在育兒津貼一個月2500元，未來四年要加碼到5000元，也就是每一年將會發放育兒津貼6萬元給年輕的爸媽，「我要告訴大家，年輕爸媽，告訴年輕阿公阿嬤，鼓勵年輕人要結婚趕快，要生小孩趕快，因為國家要跟他們一起養下一代。

除了育兒津貼，小英23日再喊「一個加倍，五個增加」。蔡英文透過臉書表示，昨天宣布，準備在未來四年內推出「0到6歲國家跟你一起養」政策，今天在花蓮，進一步宣布「長照2.0升級」方案，「我們的『全齡照顧』，將有『一個加倍，五個增加』，我幫大家把重點畫起來」

蔡英文說明，一個加倍為育兒津貼從每個月2500元，加倍成每個月5000元。五個增加部分，分別是長照總經費增加：從過去的50億增加到現在的400億，未來要增加到600億；照顧家庭增加：讓更多長輩享受長照服務；服務項目增加：服務內容會更多、更豐富；日照中心增加：推動一國中學區一日照中心；平價住宿機構增加：推動一鄉鎮一住宿機構。

蔡英文24日在台中造勢現場表示，政府從來沒有忘記庶民生活的柴米油鹽醬醋茶以及生老病死，這些都是施政重點。蔡政府推動加薪減稅，推動育兒津貼，目標只有一個，就是台灣的孩子，國家跟人民一起養。

蔡英文提到最近宣布的育兒津貼加倍，並從0到4歲擴大至0到6歲，而不只孩子要照顧，老人家也要照顧，所以推動長照2.0，蔡政府要在未來四年完成「全齡照顧」。蔡英文強調，「治國不能光靠口號，治國要拿出具體可行的做法，蔡英文政府不怕挑戰，絕對經得起檢驗，我相信台灣社會一定會疼惜做事的人，台灣社會一定會給做事的人機會。」

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