綠能工廠堆滿木屑竄火煙　消防隊排煙射水6小時

▲消防員攀上鐵皮屋上方，以電鋸建立開口，方便射水滅火。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮某間將廢材轉為再生能源使用的工廠，今天清晨突傳火警，竹山消防分隊動員人車前往灌救，由於廠房內堆積大量木屑、到處悶燒，增加救火困難度，最後經6個多小時、將近下午時分才完全熄滅。

南投縣消防局指出，該局第三大隊竹山分隊於9日清晨5時20分接獲救災救護指揮中心派遣，指稱位於集山路三段恆源綠能工廠發生火警，該分隊立即出動各式救災車輛前往搶救，勤指中心並群呼義消前往支援；消防隊抵達現場，發現該工廠為一樓鋼骨鐵皮架構，廠房內充滿白色濃煙，由於該工廠是以廢棄家具邊角料、原木木材，將原料破碎並篩選去除雜質後製作成木質顆粒，故廠房內堆積大量木屑。

該工廠員工隨即協助搶救人員確認火點位置，竹山分隊分隊長立即指揮佈水線入內，水庫車佔據集山路上的消防栓，以確保水源不中斷；因無明顯大火，故使用熱顯儀協助找出火點，儀器顯示廠房屋頂及機台內上的木屑充滿都有火星，經搶救後，火勢於6時5分控制。

竹山分隊指出，因燃燒範圍較廣且現場廠房仍有濃煙，故先採機械及水力排煙，並至鐵皮屋上方建立開口，搶救人員利用活動扳手打開集塵區上方鐵蓋，繼續於機台上方處射水、有效攻擊火勢，最後於中午1時45分才終於將火勢撲滅。