地方 地方焦點

寒門翻身一輩子　陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

▲台南一中退休教師、國文與法律雙博士陳德翰，近日宣布將在台南市安定區為弱勢學童開設免費國文、作文課程，以教育為弱勢孩子們點一盞不滅的燈。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南一中退休教師、國文與法律雙博士陳德翰，近日宣布將在台南市安定區為弱勢學童開設免費國文、作文課程，以教育為弱勢孩子們點一盞不滅的燈。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

「我這一生能走到今天，靠的不是運氣，是教育。」台南一中退休教師、國文與法律雙博士陳德翰，近日宣布將在台南市安定區為弱勢學童開設免費國文、作文課程，希望用自己走過半世紀的生命經驗，為弱勢孩子們點一盞不滅的燈。

這項免費教學計畫，預計優先招收安定區內三所國小四年級以上學童，以單親、低收入戶及新住民子女為主要對象。受限於場地與人力，課程規劃為每週一、二、三、五任一天，下午4時30分至6時30分，教授國文閱讀與作文寫作；若學生具朗讀、演講等特殊才藝，亦將加強培訓。

然而，比起課程內容，更打動人心的，是陳德翰本人幾乎可以拍成紀錄片的人生。陳德翰出身寒門，高中讀的是補校，年輕時當過工人、警察、灰窯工、裁安全帽、搬鋼鐵。曾為了考夜大辭職，也為了讀書再辭職；28歲那年，好不容易考上成功大學中文系夜間部，下班後搭客運、轉機車上課，凌晨返鄉、清晨再上班，最終體力與現實雙重崩潰，只能再度回到工地。

他在成大任工友期間，一舉拿下鳳凰樹文學獎古文、現代詩、散文三項首獎，被媒體報導後，時任成大主任秘書陳金雄與新聞中心主任李金振，兩位教授賞識得以任職成大新聞中心，並結識媒體朋友，後經中央社特派員黃文儀老師推舉入環球日報擔任記者。一年三個月後報社無預警關門，再入自立報系，而後兩報社相繼倒閉，不久他大學畢業，幸成大中文系宋鼎宗教授推介，時任港明高中林進山校長破格任用。

九年後他考上首屆成大法律研究所，決然北漂基隆女中，同時就讀台大法律系夜間部，翌年考上東吳、政大與海洋大學法律研究所，惟念母老子幼，他考回嘉義高商，並自願任教夜間部，同時白天就讀中正大學法律研究所、暑假讀彰化師大國文所、假日讀麻豆真理大學外文系，未料嘉商換新校長，將他調至日校，因而中正法研所學業受阻，即考回台南一中任教，同時考入中正大學法研所在職專班，二年後畢業。旋即考入高雄師大國文研究所博士班，五年後取得博士學位，2017年4月考入中正大學法律博士研讀，幾個月因重感冒未癒而被迫洗腎保命，也從任教十六年的台南一中退休。

陳德翰療養一年後，他選擇再站上講台，在家開班授課，從國小一路教到高中，幾年來，培養出多名考取醫學系、台清交成大等頂尖科系的學生。從他的人生經歷，令他更加確信——教育，是弱勢翻身最穩的一條路。

陳德翰說，自己當不了律師替人辯護，但仍能當老師，替孩子打開一扇門。他發願在有生之年「再創慧命」，用一堂又一堂免費課，照亮孩子未來的路。陳德翰說，沒有口號，沒有宣傳，只有一句樸實的心願—「為學童點燈，如是而已。」

更多新聞
從技職教室走進頂尖學府，國立土庫商工再度寫下突破紀錄。建築科三年級學生王儷靜，透過115學年度特殊選才管道，成功錄取國立台灣大學土木工程學系，成為該校四年內第三位進入台大的學生，也讓外界重新看見技職教育在專業養成與升學實力上的深厚底蘊。

