與蔡英文造勢僅相隔1公里　韓國瑜酸：隔壁有很多遊覽車！





▲韓國瑜嘉義造勢。（圖／記者楊蕓攝）

記者袁茵、楊蕓／嘉義報導

2020總統立委大選倒數48日，爭取連任的總統蔡英文，以及國民黨總統參選人韓國瑜不約而同選在嘉義大造勢，上演藍綠大拚場。對此，韓國瑜在致詞時表示，隔壁一公里外的蔡英文造勢，「遊覽車很多」。

韓國瑜說，一公里旁有總統蔡英文在造勢，「遊覽車很多！」擔心自己的造勢會不會人很少，結果「我們沒有用遊覽車，這麼多人、幾萬人在現場！且每一個人眼睛都閃閃發光！」

韓國瑜強調，要讓隔壁民進黨蔡英文與所有黨員聽清楚，「我們要大聲喊出來！」3年半的執政，民進黨要什麼，台灣人民都了解，但台灣人民要什麼？民進黨卻不了解，「民進黨要貪汙腐敗對不對？我們現在大聲講給他們聽！台灣人民要安居樂業！」

韓國瑜說，人民要的不多，安居樂業，讓人民過上好日子，民進黨不知道老百姓要什麼，但民進黨要什麼，老百姓卻一清二楚，這是2019年全台最奇怪的民主政治。

韓國瑜提到，民進黨執政3年半不用心，一到選舉就兩步驟，一步驟是抹黑對手，一步是趕快灑鈔票，光這一兩個月承諾的，就已超過3000億新台幣，但大家都知道人民就是如此，老百姓對他們的託付，就是希望能帶來好日子，然而民進黨卻吃香喝辣，已經失去了理想。