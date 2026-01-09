　
國際

爆料白宮幕僚有在打！還沒試過瘦瘦針　川普鬆口：或許我該用

▲川普首度親口否認自己使用任何熱門GLP-1減重藥物。川普首度親口否認自己使用任何熱門GLP-1減重藥物。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普首度否認自己使用任何熱門GLP-1減重藥物。（圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普近來多次公開提及身邊友人與幕僚使用熱門「減肥藥」，但對於自己是否曾服用相關藥物，始終未正面回應。

《紐約時報》報導，川普7日接受專訪時首次明確表示，自己從未使用過「週纖達」（Wegovy）、「胰妥讚」（Ozempic）等GLP-1類減重藥物，並直言：「沒有，我沒有用過。或許我應該使用。」

報導指出，川普在第一任期內的2020年，體重曾達244磅（約111公斤），以身高6呎3吋計算，屬於肥胖範圍。根據美國疾病管制暨預防中心標準，他去年4月最近一次健康檢查顯示體重為224磅（約102公斤），身體質量指數（BMI）已降至過重區間。

此外，川普政府過去曾推動降低熱門藥品價格，並於去年11月宣布一項協議，使部分藥物費用可降至每月149美元。在橢圓形辦公室宣傳該政策時，川普當場詢問幕僚是否使用相關藥物，包括商務部長霍華德·盧特尼克與聯邦醫療服務中心主任梅赫梅特·歐茲，兩人皆回應未使用。

川普隨後點名白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung），並表示對方「有在用」，但張振熙並未立即回應媒體詢問。

01/07






尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊
台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光
高雄一家四口　家中叫不醒！

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷（Michael George DeSombre）9日表示，美國將提供總計約4500萬美元援助，協助因近期泰國與柬埔寨邊境衝突而流離失所的居民，並支援邊境除雷等相關工作。他強調，泰柬停火是在美方介入斡旋下促成，至於中國在停火過程中是否扮演角色，他則表示並不清楚。

關鍵字：

川普減肥減肥瘦瘦針瘦瘦筆

